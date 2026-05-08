Астрономи виявили одну з найдавніших галактик — що з нею не так

Завдяки космічному телескопу “Джеймс Вебб” вдалося відшукати одну з найдавніших масивних галактик. Однак найбільше науковців шокувала не сама знахідка, а саме поведінка зір у ній: вони не обертаються навколо центру, а рухаються хаотично.

Зорі давньої галактики шокували вчених

Ще не так давно науковці були переконані в тому, що в молодому Всесвіті масивні галактики повинні були активно обертатися, а зорі — рухатися впорядковано навколо центру.

Що стосується сучасних великих еліптичних галактик, то вони мають хаотичний рух зір і майже не обертаються.

Саме тому досі вважалося, що такі системи формувалися поступово й значно пізніше через численні зіткнення галактик.

У межах нещодавнього дослідження за допомогою космічного телескопа «Джеймс Вебб» вчені уважно аналізували галактику XMM-VID1-2075.

Що важливо розуміти, вона існувала вже за 1,8 мільярда років після Великого вибуху.

Так астрономи змогли побудувати карту руху речовини всередині системи. Виявилося, що зорі в галактиці рухаються переважно хаотично, а не обертаються єдиним диском. Також телескоп зафіксував слабкі асиметричні структури навколо галактики, які можуть бути слідами давніх зіткнень або злиттів. Поширити

Таким чином науковці дійшли висновку, що процеси, які руйнують обертання галактик, могли діяти вже в перші мільярди років після Великого вибуху.