Астрономи виявили одну з найдавніших галактик — що з нею не так

Завдяки космічному телескопу “Джеймс Вебб” вдалося відшукати одну з найдавніших масивних галактик. Однак найбільше науковців шокувала не сама знахідка, а саме поведінка зір у ній: вони не обертаються навколо центру, а рухаються хаотично.
Головні тези:
- Ця галактика існувала вже за 1,8 мільярда років після Великого вибуху.
- Це означає, що масивні еліптичні галактики почали формуватися значно раніше, ніж вважали досі.
Зорі давньої галактики шокували вчених
Ще не так давно науковці були переконані в тому, що в молодому Всесвіті масивні галактики повинні були активно обертатися, а зорі — рухатися впорядковано навколо центру.
Що стосується сучасних великих еліптичних галактик, то вони мають хаотичний рух зір і майже не обертаються.
Саме тому досі вважалося, що такі системи формувалися поступово й значно пізніше через численні зіткнення галактик.
У межах нещодавнього дослідження за допомогою космічного телескопа «Джеймс Вебб» вчені уважно аналізували галактику XMM-VID1-2075.
Що важливо розуміти, вона існувала вже за 1,8 мільярда років після Великого вибуху.
Таким чином науковці дійшли висновку, що процеси, які руйнують обертання галактик, могли діяти вже в перші мільярди років після Великого вибуху.
