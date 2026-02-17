У космосі виявили червоного карлика із загадковою планетною системою

Завдяки космічному телескопу “Хеопс” астрономи змогли відшукати червоного карлика з “вивернутою” планетною системою. Насамперед йдеться про те, що його віддалена четверта екзопланета виявилася кам’янистою, а не газовим гігантом, як очікували науковці.

Що відомо про нову загадкову знахідку в космосі

У межах нового масштабного дослідження екзопланет астрономи випадково натрапили на четверту планету, яка також виявилася кам’янистою та знаходилася на зовнішній орбіті системи.

За словами науковців, фактично це зробило систему «вивернутою» із порядком планет “кам’яниста — газова — газова — кам’яниста”.

Згодом стало відомо, що внутрішні планети формувалися під дією інтенсивного випромінювання зорі, яке видуло газ із їхніх зародків.

Ба більше, стверджується, що віддалена четверта планета утворилася у збідненому на газ середовищі, що суперечить класичній моделі одночасного формування в протопланетному диску.

Науковці одразу озвучили припущення, що планети системи LHS 1903 могли формуватися по черзі, а не одночасно.

Існує висока імовірність того, що в період формування четвертої планети в системі вже бракувало газу для утворення ще одного газового гіганта, що й пояснює її кам’янисту природу.