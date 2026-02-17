В космосе обнаружили красный карлик с загадочной планетной системой

Благодаря космическому телескопу “Хеопс” астрономы смогли отыскать красного карлика с “вывернутой” планетной системой. В первую очередь, речь идет о том, что его отдаленная четвертая экзопланета оказалась каменистой, а не газовым гигантом, как ожидали ученые.

Что известно о новой загадочной находке в космосе

В рамках нового масштабного исследования экзопланет астрономы случайно наткнулись на четвертую планету, которая также оказалась каменистой и находилась на внешней орбите системы.

По словам ученых, фактически это сделало систему "вывернутой" с порядком планет "каменистая — газовая — газовая — каменистая".

Впоследствии стало известно, что внутренние планеты формировались под действием интенсивного излучения звезды, который выдул газ из их зародышей.

Более того, утверждается, что отдаленная четвертая планета образовалась в обедневшей на газ среде, что противоречит классической модели одновременного формирования в протопланетном диске.

Ученые сразу озвучили предположение, что планеты системы LHS 1903 могли формироваться поочередно, а не одновременно.

Существует высокая вероятность того, что в период формирования четвертой планеты в системе уже не хватало газа для образования еще одного газового гиганта, что объясняет ее каменистую природу.