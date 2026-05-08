Астрономы обнаружили одну из древнейших галактик — что с ней не так

Благодаря космическому телескопу "Джеймс Вебб" удалось отыскать одну из самых древних массивных галактик. Однако больше всего ученых шокировала не сама находка, а именно поведение звезд в ней: они не вращаются вокруг центра, а движутся хаотично.
Главные тезисы
- Эта галактика существовала уже через 1,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
- Это значит, что массивные эллиптические галактики начали формироваться гораздо раньше, чем считалось до сих пор.
Звезды древней галактики шокировали ученых
Еще недавно ученые были убеждены в том, что в молодой Вселенной массивные галактики должны были активно вращаться, а звезды — двигаться упорядоченно вокруг центра.
Что касается современных больших эллиптических галактик, то они обладают хаотическим движением звезд и почти не вращаются.
Именно поэтому до сих пор считалось, что такие системы формировались постепенно и позже из-за многочисленных столкновений галактик.
В рамках недавнего исследования с помощью космического телескопа Джеймс Вебб ученые внимательно анализировали галактику XMM-VID1-2075.
Что важно понимать, она существовала уже через 1,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что процессы, разрушающие вращение галактик, могли действовать уже в первые миллиарды лет после Большого взрыва.
