Астрономы обнаружили одну из древнейших галактик — что с ней не так

Благодаря космическому телескопу "Джеймс Вебб" удалось отыскать одну из самых древних массивных галактик. Однако больше всего ученых шокировала не сама находка, а именно поведение звезд в ней: они не вращаются вокруг центра, а движутся хаотично.

Еще недавно ученые были убеждены в том, что в молодой Вселенной массивные галактики должны были активно вращаться, а звезды — двигаться упорядоченно вокруг центра.

Что касается современных больших эллиптических галактик, то они обладают хаотическим движением звезд и почти не вращаются.

Именно поэтому до сих пор считалось, что такие системы формировались постепенно и позже из-за многочисленных столкновений галактик.

В рамках недавнего исследования с помощью космического телескопа Джеймс Вебб ученые внимательно анализировали галактику XMM-VID1-2075.

Что важно понимать, она существовала уже через 1,8 миллиарда лет после Большого взрыва.

Так астрономы смогли выстроить карту движения вещества снутри системы. Оказалось, что звезды в галактике двигаются преимущественно хаотично, а не вращаются единственным диском. Также телескоп зафиксировал слабые асимметричные структуры вокруг галактики, которые могут являться следами древних столкновений или слияний.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что процессы, разрушающие вращение галактик, могли действовать уже в первые миллиарды лет после Большого взрыва.