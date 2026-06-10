Астрономи зафіксували аномальний космічний сигнал із раннього Всесвіту
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Астрономи зафіксували аномальний космічний сигнал із раннього Всесвіту

Сигнал із раннього Всесвіту приголомшив вчених
Джерело:  online.ua

За словами науковців, їм вдалося виявити гідроксильний мегамазер — йдеться про астрофізичне джерело гігантського мікрохвильового випромінювання, що діє як природний аналог лазера в радіодіапазоні. Що важливо розуміти, він знаходився далі, ніж будь-який із досі зафіксованих. Це дає унікальні можливості для вивчення ранніх років формування Всесвіту. 

Головні тези:

  • Дослідники отримали нові важливі дані про формування, взаємодію та еволюцію галактик.
  • Це відкриття стало можливим завдяки неперевершеній чутливості телескопа MeerKAT.

Сигнал із раннього Всесвіту приголомшив вчених

Як повідомляє Daily Galaxy, за допомогою радіотелескопу MeerKAT науковці досліджували природний космічний лазер.

Варто зазначити, що він прямує із галактики, яка знаходиться на відстані понад 8 мільярдів світлових років від Землі.

Цей лазер фактично розкриває нестабільше й енергійне середовище галактик у ранньому Всесвіті.

Насамперед йдеться про те, що зафіксований мегамазер дає можливість астрономам побачити галактику такою, якою вона існувала 8 мільярдів років тому.

Саме в той період існування Всесвіту галактики були максимально “рухливими”, доволі часто зіштовхувалися, а також формували нові зірки з блискавичною швидкістю.

Гідроксильний мегамазер діє як космічний маяк, його інтенсивне радіовипромінювання посилюється гравітаційним лінзуванням від масивних об'єктів переднього плану. Цей ефект дозволив виявити сигнал всього за п'ять годин спостережень, що в іншому випадку вимагало б сотень годин.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Ланцюг" із 14 галактик. Астрономи зробили надзвичайне відкриття у космосі
галактика
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Сонце на замовлення". Як працюватимуть дзеркала в космосі
Сонце
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
У космосі помітили загадкові помаранчеві промені
космос

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?