Астрономи зафіксували аномальний космічний сигнал із раннього Всесвіту

За словами науковців, їм вдалося виявити гідроксильний мегамазер — йдеться про астрофізичне джерело гігантського мікрохвильового випромінювання, що діє як природний аналог лазера в радіодіапазоні. Що важливо розуміти, він знаходився далі, ніж будь-який із досі зафіксованих. Це дає унікальні можливості для вивчення ранніх років формування Всесвіту.