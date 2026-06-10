Астрономи зафіксували аномальний космічний сигнал із раннього Всесвіту

За словами науковців, їм вдалося виявити гідроксильний мегамазер — йдеться про астрофізичне джерело гігантського мікрохвильового випромінювання, що діє як природний аналог лазера в радіодіапазоні. Що важливо розуміти, він знаходився далі, ніж будь-який із досі зафіксованих. Це дає унікальні можливості для вивчення ранніх років формування Всесвіту.
Головні тези:
- Дослідники отримали нові важливі дані про формування, взаємодію та еволюцію галактик.
- Це відкриття стало можливим завдяки неперевершеній чутливості телескопа MeerKAT.
Сигнал із раннього Всесвіту приголомшив вчених
Як повідомляє Daily Galaxy, за допомогою радіотелескопу MeerKAT науковці досліджували природний космічний лазер.
Варто зазначити, що він прямує із галактики, яка знаходиться на відстані понад 8 мільярдів світлових років від Землі.
Цей лазер фактично розкриває нестабільше й енергійне середовище галактик у ранньому Всесвіті.
Насамперед йдеться про те, що зафіксований мегамазер дає можливість астрономам побачити галактику такою, якою вона існувала 8 мільярдів років тому.
Саме в той період існування Всесвіту галактики були максимально “рухливими”, доволі часто зіштовхувалися, а також формували нові зірки з блискавичною швидкістю.
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