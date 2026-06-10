Астрономы зафиксировали аномальный космический сигнал из ранней Вселенной

По словам ученых, им удалось обнаружить гидроксильный мегамазер — речь идет об астрофизическом источнике гигантского микроволнового излучения, которое действует как естественный аналог лазера в радиодиапазоне. Что важно понимать, он находился дальше, чем любой из до сих пор зафиксированных. Это дает уникальные возможности для изучения ранних лет формирования Вселенной.
Главные тезисы
- Исследователи получили новые важные данные о формировании, взаимодействии и эволюции галактик.
- Это открытие стало возможным благодаря непревзойденной чувствительности телескопа MeerKAT.
Сигнал из ранней Вселенной ошеломил ученых
Как сообщает Daily Galaxy, с помощью радиотелескопа MeerKAT ученые исследовали природный космический лазер.
Стоит отметить, что он следует из галактики, которая находится на расстоянии более 8 миллиардов световых лет от Земли.
Этот лазер фактически раскрывает небольшую и энергичную среду галактик в ранней Вселенной.
В первую очередь, речь идет о том, что зафиксированный мегамазер дает возможность астрономам увидеть галактику такой, какой она была 8 миллиардов лет назад.
Именно в тот период существования Вселенной галактики были максимально "подвижными", часто сталкивались, а также формировали новые звезды с молниеносной скоростью.
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