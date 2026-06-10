Астрономы зафиксировали аномальный космический сигнал из ранней Вселенной

По словам ученых, им удалось обнаружить гидроксильный мегамазер — речь идет об астрофизическом источнике гигантского микроволнового излучения, которое действует как естественный аналог лазера в радиодиапазоне. Что важно понимать, он находился дальше, чем любой из до сих пор зафиксированных. Это дает уникальные возможности для изучения ранних лет формирования Вселенной.

Сигнал из ранней Вселенной ошеломил ученых

Как сообщает Daily Galaxy, с помощью радиотелескопа MeerKAT ученые исследовали природный космический лазер.

Стоит отметить, что он следует из галактики, которая находится на расстоянии более 8 миллиардов световых лет от Земли.

Этот лазер фактически раскрывает небольшую и энергичную среду галактик в ранней Вселенной.

В первую очередь, речь идет о том, что зафиксированный мегамазер дает возможность астрономам увидеть галактику такой, какой она была 8 миллиардов лет назад.

Именно в тот период существования Вселенной галактики были максимально "подвижными", часто сталкивались, а также формировали новые звезды с молниеносной скоростью.