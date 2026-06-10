Астрономы зафиксировали аномальный космический сигнал из ранней Вселенной
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Астрономы зафиксировали аномальный космический сигнал из ранней Вселенной

Сигнал из ранней Вселенной ошеломил ученых
Читати українською
Источник:  online.ua

По словам ученых, им удалось обнаружить гидроксильный мегамазер — речь идет об астрофизическом источнике гигантского микроволнового излучения, которое действует как естественный аналог лазера в радиодиапазоне. Что важно понимать, он находился дальше, чем любой из до сих пор зафиксированных. Это дает уникальные возможности для изучения ранних лет формирования Вселенной.

Главные тезисы

  • Исследователи получили новые важные данные о формировании, взаимодействии и эволюции галактик.
  • Это открытие стало возможным благодаря непревзойденной чувствительности телескопа MeerKAT.

Сигнал из ранней Вселенной ошеломил ученых

Как сообщает Daily Galaxy, с помощью радиотелескопа MeerKAT ученые исследовали природный космический лазер.

Стоит отметить, что он следует из галактики, которая находится на расстоянии более 8 миллиардов световых лет от Земли.

Этот лазер фактически раскрывает небольшую и энергичную среду галактик в ранней Вселенной.

В первую очередь, речь идет о том, что зафиксированный мегамазер дает возможность астрономам увидеть галактику такой, какой она была 8 миллиардов лет назад.

Именно в тот период существования Вселенной галактики были максимально "подвижными", часто сталкивались, а также формировали новые звезды с молниеносной скоростью.

Гидроксильный мегамазер действует как космический маяк, его интенсивное радиоизлучение усиливается гравитационным линзированием от массивных объектов переднего плана. Этот эффект позволил обнаружить сигнал всего за пять часов наблюдений, что в противном случае потребовало бы сотен часов.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Цепь" из 14 галактик. Астрономы совершили чрезвычайное открытие в космосе
галактика
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Солнце на заказ". Как будут работать зеркала в космосе
Проект "Солнце на заказ" действительно можно реализовать
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В космосе заметили загадочные оранжевые лучи
Новая загадка спиральной галактики – что удалось узнать

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?