В космосе заметили загадочные оранжевые лучи

По словам астрономов, в центральной части спиральной галактики в созвездии Китая Мессье 77 доминирует очень компактный и энергичный источник. Ученые уже пришли к выводу, что своей аномальной яркостью оно превосходит остальные галактики в целом.

Новая загадка спиральной галактики — что удалось узнать

По словам астрономов, речь идет об активном ядре галактики (AGN), которе питается сверхмассивной черной дырой в ее центре.

Что важно понимать, ее масса составляет около восьми миллионов масс Солнца.

Ученые пришли к выводу, что газ в окружающем пространстве втягивается внутрь под действием мощной гравитации черной дыры.

Таким образом формируются плотные высокоскоростные орбиты, которые по спирали двигаются к центру.

В этом процессе вещество сжимается и нагревается до экстремальных температур, производя огромные количества излучения, — объяснили в материале.

После длительных исследований ученые пришли к выводу, что ярко-оранжевые лучи, расходящиеся кнаружи от центра галактики, не являются реальными элементами Мессье 77.

По словам специалистов, речь идет об оптических артефактах, которые называют дифракционными спайками.