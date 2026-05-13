В космосе заметили загадочные оранжевые лучи

Источник:  Interesting Engineering

По словам астрономов, в центральной части спиральной галактики в созвездии Китая Мессье 77 доминирует очень компактный и энергичный источник. Ученые уже пришли к выводу, что своей аномальной яркостью оно превосходит остальные галактики в целом.

Главные тезисы

  • Загадочные лучи появляются только тогда, когда источник света одновременно является очень ярким и высококонцентрированным.
  • Именно поэтому в большинстве случаев они ассоциируются со звездами.

Новая загадка спиральной галактики — что удалось узнать

По словам астрономов, речь идет об активном ядре галактики (AGN), которе питается сверхмассивной черной дырой в ее центре.

Что важно понимать, ее масса составляет около восьми миллионов масс Солнца.

Ученые пришли к выводу, что газ в окружающем пространстве втягивается внутрь под действием мощной гравитации черной дыры.

Таким образом формируются плотные высокоскоростные орбиты, которые по спирали двигаются к центру.

В этом процессе вещество сжимается и нагревается до экстремальных температур, производя огромные количества излучения, — объяснили в материале.

После длительных исследований ученые пришли к выводу, что ярко-оранжевые лучи, расходящиеся кнаружи от центра галактики, не являются реальными элементами Мессье 77.

По словам специалистов, речь идет об оптических артефактах, которые называют дифракционными спайками.

Они появляются, когда интенсивный, неразличимый свет от AGN (активные ядра галактик) взаимодействует с геометрией шестиугольных сегментов зеркала Вебба и опорными распорками его вторичного зеркала, слегка преломляя свет и создавая характерный узор.

Категория
