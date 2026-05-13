В космосе заметили загадочные оранжевые лучи

По словам астрономов, в центральной части спиральной галактики в созвездии Китая Мессье 77 доминирует очень компактный и энергичный источник. Ученые уже пришли к выводу, что своей аномальной яркостью оно превосходит остальные галактики в целом.
Главные тезисы
- Загадочные лучи появляются только тогда, когда источник света одновременно является очень ярким и высококонцентрированным.
- Именно поэтому в большинстве случаев они ассоциируются со звездами.
Новая загадка спиральной галактики — что удалось узнать
По словам астрономов, речь идет об активном ядре галактики (AGN), которе питается сверхмассивной черной дырой в ее центре.
Что важно понимать, ее масса составляет около восьми миллионов масс Солнца.
Ученые пришли к выводу, что газ в окружающем пространстве втягивается внутрь под действием мощной гравитации черной дыры.
Таким образом формируются плотные высокоскоростные орбиты, которые по спирали двигаются к центру.
После длительных исследований ученые пришли к выводу, что ярко-оранжевые лучи, расходящиеся кнаружи от центра галактики, не являются реальными элементами Мессье 77.
По словам специалистов, речь идет об оптических артефактах, которые называют дифракционными спайками.
