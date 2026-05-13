У космосі помітили загадкові помаранчеві промені
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

У космосі помітили загадкові помаранчеві промені

космос
Джерело:  Interesting Engineering

За словами астрономів, у центральній частині спіральної галактики в сузірʼї Кита Мессьє 77 домінує дуже компактне та енергійне джерело. Науковці вже дійшли висновку, що своєю аномальною яскравістю воно перевершує решту галактики в цілому.

Головні тези:

  •  Загадкові промені зʼявляються лише тоді, коли джерело світла є одночасно дуже яскравим та висококонцентрованим. 
  • Саме тому у більшості випадків їх асоціюють із зірками. 

Нова загадка спіральної галактики — що вдалося дізнатися

За словами астрономів, йдеться про активне ядро галактики (AGN), що живиться надмасивною чорною дірою в її центрі.

Що важливо розуміти, її маса сягає близько восьми мільйонів мас Сонця.

Науковці дійшли висновку, що газ у навколишньому просторі втягується всередину під дією потужної гравітації чорної діри.

Таким чином формуються щільні високошвидкісні орбіти, спірально рухаючись до центру.

У цьому процесі речовина стискається і нагрівається до екстремальних температур, виробляючи величезні кількості випромінювання, — пояснили у матеріалі.

Після тривалих досліджень вчені дійшли висновку, що яскраво-помаранчеві промені, які розходяться назовні від центру галактики, не є реальними елементами Мессьє 77.

За словами фахівців, у цьому випадку йдеться про оптичні артефакти, які називають дифракційними спайками.

Вони з’являються, коли інтенсивне, нерозрізнене світло від AGN (активні ядра галактик) взаємодіє з геометрією шестикутних сегментів дзеркала Вебба та опорними розпірками його вторинного дзеркала, злегка заломлюючи світло та створюючи характерний візерунок.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Ланцюг" із 14 галактик. Астрономи зробили надзвичайне відкриття у космосі
галактика
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
У космосі відшукали планету-"вигнанця"
Що відомо про планету-"вигнанця"
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Сонце на замовлення". Як працюватимуть дзеркала в космосі
Сонце

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?