У космосі помітили загадкові помаранчеві промені

За словами астрономів, у центральній частині спіральної галактики в сузірʼї Кита Мессьє 77 домінує дуже компактне та енергійне джерело. Науковці вже дійшли висновку, що своєю аномальною яскравістю воно перевершує решту галактики в цілому.
Головні тези:
- Загадкові промені зʼявляються лише тоді, коли джерело світла є одночасно дуже яскравим та висококонцентрованим.
- Саме тому у більшості випадків їх асоціюють із зірками.
Нова загадка спіральної галактики — що вдалося дізнатися
За словами астрономів, йдеться про активне ядро галактики (AGN), що живиться надмасивною чорною дірою в її центрі.
Що важливо розуміти, її маса сягає близько восьми мільйонів мас Сонця.
Науковці дійшли висновку, що газ у навколишньому просторі втягується всередину під дією потужної гравітації чорної діри.
Таким чином формуються щільні високошвидкісні орбіти, спірально рухаючись до центру.
Після тривалих досліджень вчені дійшли висновку, що яскраво-помаранчеві промені, які розходяться назовні від центру галактики, не є реальними елементами Мессьє 77.
За словами фахівців, у цьому випадку йдеться про оптичні артефакти, які називають дифракційними спайками.
