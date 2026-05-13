У космосі помітили загадкові помаранчеві промені

За словами астрономів, у центральній частині спіральної галактики в сузірʼї Кита Мессьє 77 домінує дуже компактне та енергійне джерело. Науковці вже дійшли висновку, що своєю аномальною яскравістю воно перевершує решту галактики в цілому.

Нова загадка спіральної галактики — що вдалося дізнатися

За словами астрономів, йдеться про активне ядро галактики (AGN), що живиться надмасивною чорною дірою в її центрі.

Що важливо розуміти, її маса сягає близько восьми мільйонів мас Сонця.

Науковці дійшли висновку, що газ у навколишньому просторі втягується всередину під дією потужної гравітації чорної діри.

Таким чином формуються щільні високошвидкісні орбіти, спірально рухаючись до центру.

У цьому процесі речовина стискається і нагрівається до екстремальних температур, виробляючи величезні кількості випромінювання, — пояснили у матеріалі.

Після тривалих досліджень вчені дійшли висновку, що яскраво-помаранчеві промені, які розходяться назовні від центру галактики, не є реальними елементами Мессьє 77.

За словами фахівців, у цьому випадку йдеться про оптичні артефакти, які називають дифракційними спайками.