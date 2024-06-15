Астрономи зафіксували потужний сонячний шторм — відео

Спалахи та викиди корональної маси Сонця досягли Марса. На тлі останніх подій астрономи мали змогу спостерігати полярні сяйва у різних куточках планети.
Головні тези:
- Сонце демонструє найбільшу активність у своєму 11-річному циклі, досягнувши свого максимуму.
- Енергія сонячного шторму на Марсі була настільки потужною, що вивела з ладу камеру орбітального апарату Odyssey.
- Станція спостережень Odyssey останній раз зіткнулася з подібною активністю Сонця понад 20 років тому.
Яким був новий сонячний шторм у космосі
Науковці звертають увагу на те, що протягом останнього року Сонце демонструвало найбільшу активність через наближення до піку свого 11-річного циклу, який називають сонячним максимумом.
Як стверджує пресслужба NASA, наймасштабніший шторм на червоній планеті відбувся 20 травня.
Що важливо розуміти, енергія Геліоса була настільки потужною, що на годину вивела з ладу камеру орбітального апарату Odyssey.
Чому це справді унікальна космічна подія
Як стверджують астрономи, востаннє Odyssey стикався з такою екстремальною активністю Сонця під час сонячного максимуму — понад 20 років тому.
Саме тоді спалах X45 "підсмажив" радіаційний детектор орбітального апарату.
Окрім того, наголошується, що активність білої зорі на Марсі полярні сяйва, які відрізняються від тих, що спостерігали на Землі.
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