Астрономи зафіксували потужний сонячний шторм — відео

Спалахи та викиди корональної маси Сонця досягли Марса. На тлі останніх подій астрономи мали змогу спостерігати полярні сяйва у різних куточках планети.

Яким був новий сонячний шторм у космосі

Науковці звертають увагу на те, що протягом останнього року Сонце демонструвало найбільшу активність через наближення до піку свого 11-річного циклу, який називають сонячним максимумом.

Два тижні тому сплеск сонячної активності спалахнув двома вибухами найвищого класу Х, під час яких відбулися викиди плазми і сплески електромагнітного випромінювання, що вплинули на зовнішню атмосферу не тільки Землі, а й Марса, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як стверджує пресслужба NASA, наймасштабніший шторм на червоній планеті відбувся 20 травня.

Що важливо розуміти, енергія Геліоса була настільки потужною, що на годину вивела з ладу камеру орбітального апарату Odyssey.

Чому це справді унікальна космічна подія

Як стверджують астрономи, востаннє Odyssey стикався з такою екстремальною активністю Сонця під час сонячного максимуму — понад 20 років тому.

Саме тоді спалах X45 "підсмажив" радіаційний детектор орбітального апарату.

Космічні прилади виміряли кількість радіації, яка потрапила на Марс під час цього шторму. Вони встановили, що якби у той час астронавт стояв на поверхні планеті, він би отримав дозу опромінення в 8100 мікрогрей. Це відповідає аж 30 рентгенівським знімкам грудної клітини, але не є смертельним для людини, — пише CNN. Поширити

Окрім того, наголошується, що активність білої зорі на Марсі полярні сяйва, які відрізняються від тих, що спостерігали на Землі.