Астрономы зафиксировали мощный солнечный шторм — видео
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Астрономы зафиксировали мощный солнечный шторм — видео

солнечный шторм
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Источник:  CNN

Вспышки и выбросы корональной массы Солнца достигли Марса. На фоне последних событий астрономы получили возможность наблюдать полярные сияния в разных уголках планеты.

Главные тезисы

  • Солнце демонстрирует наибольшую активность в своем 11-летнем цикле.
  • Энергия солнечного шторма на Марсе была столь мощной, что вывела из строя камеру орбитального аппарата Odyssey.
  • Станция наблюдений Odyssey в последний раз столкнулась с подобной активностью Солнца более 20 лет назад.

Каким был новый солнечный шторм в космосе

Ученые обращают внимание на то, что в течение последнего года Солнце демонстрировало наибольшую активность из-за приближающегося к пику своего 11-летнего цикла, который называют солнечным максимумом.

Две недели назад всплеск солнечной активности вспыхнул двумя взрывами высшего класса Х, во время которых произошли выбросы плазмы и всплески электромагнитного излучения, повлиявшие на внешнюю атмосферу не только Земли, но и Марса, — сказано в сообщении.

Как утверждает пресс-служба NASA, самый масштабный шторм на красной планете произошел 20 мая.

Что важно понимать, энергия Гелиоса была столь мощной, что на час вывела из строя камеру орбитального аппарата Odyssey.

Почему это действительно уникальное космическое событие

Как утверждают астрономы, в последний раз Odyssey сталкивался с такой экстремальной активностью Солнца во время солнечного максимума — более 20 лет назад.

Именно тогда вспышка X45 "поджарила" радиационный детектор орбитального аппарата.

Космические приборы измерили количество радиации, попавшей на Марс во время этого шторма. Они установили, что если бы в то время астронавт стоял на поверхности планеты, он получил дозу облучения в 8100 микрогрей. Это соответствует 30 рентгеновским снимкам грудной клетки, но не является смертельным для человека, — пишет CNN.

Кроме того, указано, что активность белой звезды спровоцировала на Марсе полярные сияния.

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