Астрономи знайшли докази існування невідомої раніше планети планети в Сонячній системі

Автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, стверджують, що їм вдалося виявити нові докази того, що в Сонячній системі існує прихований світ — так звана Дев'ята планета.

Що відомо про існування невідомої раніше планети планети в Сонячній системі

Багато років деякі астрономи вважають, що незвичайний рух транснептунових об'єктів, які знаходяться за орбітою Нептуна, найкраще пояснити тим фактом, що на краю Сонячної системи ховається невідома Дев'ята планета. Саме її гравітаційним впливом можна пояснити дивні орбіти крижаних об'єктів, що перебувають у 250 разів далі від Сонця, ніж Земля.

Автори нового дослідження тепер стверджують, що їм вдалося виявити ще більше доказів того, що Дев'ята планета все ж існує на околицях Сонячної системи. За словами вчених, у них з'явилися найпереконливіші статистичні докази наявності цього прихованого світу.

Учені вивчили орбіти транснептунових об'єктів, зокрема тих, рух яких став нестабільним через взаємодію з орбітою Нептуна. Ця нестабільність означає, що їхній рух важче пояснити. Тому зазвичай науковці, які шукають Дев'яту планету, не використовували їх під час своїх досліджень.

Але автори нової роботи, вирішили це зробити і спробували зрозуміти особливості руху транснептунових об'єктів. Вчені вважають, що найкраще цей дивний рух пояснюється саме присутністю невідомої планети.

Вчені створили серію моделювань, щоб з'ясувати, як на орбіти крижаних об'єктів на краю Сонячної системи впливає гравітація найближчих гігантських планет, приливні сили нашої галактики, а також зірки, що пролітають повз Сонце.

Усе ж найкраще пояснення дивної поведінки транснептунових об'єктів дало моделювання, яке включало наявність Дев'ятої планети. Хоча вчені визнають, що є й інші пояснення незвичайних орбіт крижаних об'єктів. Наприклад, у далекому минулому планети-гіганти могли мати інші орбіти і таким чином своєю гравітацією вплинули на орбіти транснептунових об'єктів. Але модель із Дев'ятою планетою показала кращі докази такого впливу.

Автори дослідження кажуть, що їхню теорію зможуть підтвердити або спростувати спостереження, проведені за допомогою Обсерваторії імені Віри Рубін, яка почне свою роботу 2025 року в Чилі.