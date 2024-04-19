Астрономы обнаружили доказательства существования неизвестной ранее планеты планеты в Солнечной системе

Авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, утверждают, что им удалось обнаружить новые доказательства того, что в Солнечной системе существует скрытый мир так называемая Девятая планета.

Что известно о существовании ранее неизвестной планеты планеты в Солнечной системе

Многие годы некоторые астрономы считают, что необычное движение транснептуновых объектов, находящихся за орбитой Нептуна, лучше объяснить тем фактом, что на краю Солнечной системы скрывается неизвестная Девятая планета. Именно ее гравитационным влиянием можно объяснить странные орбиты ледяных объектов, которые находятся в 250 раз дальше Солнца, чем Земля.

Авторы нового исследования теперь утверждают, что им удалось обнаружить еще больше доказательств того, что Девятая планета все же существует в окрестностях Солнечной системы. По словам ученых, у них появились убедительные статистические доказательства наличия этого скрытого мира.

Ученые изучили орбиты транснептуновых объектов, в том числе тех, движение которых стало нестабильным из-за взаимодействия с орбитой Нептуна. Эта нестабильность означает, что их движение труднее объяснить. Поэтому, как правило, ученые, которые ищут Девятую планету, не использовали их во время своих исследований.

Но авторы новой работы решили это сделать и попытались понять особенности движения транснептуновых объектов. Ученые считают, что лучше всего это странное движение объясняется присутствием неизвестной планеты.

Ученые создали серию моделирований, чтобы выяснить, как на орбиты ледяных объектов на краю Солнечной системы влияет гравитация ближайших гигантских планет, приливные силы нашей галактики, а также пролетающие мимо Солнце звезды.

Все же лучшее объяснение странного поведения транснептуновых объектов дало моделирование, включавшее наличие Девятой планеты. Хотя учёные признают, что есть и другие объяснения необычных орбит ледяных объектов. Например, в далеком прошлом планеты-гиганты могли иметь другие орбиты и, таким образом, своей гравитацией повлияли на орбиты транснептуновых объектов. Но модель с девятой планетой показала лучшие доказательства такого влияния.

Авторы исследования говорят, что их теорию могут подтвердить или опровергнуть наблюдения, проведенные с помощью Обсерватории имени Веры Рубин, которая начнет свою работу в 2025 году в Чили.