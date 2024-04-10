Похожи на Землю. Ученые обнаружили неизвестные планеты

Иногда простые вычисления оказываются наиболее интересными. Ярким примером является недавняя статья ученых из Университета Кобе в Японии. В ней приводится 7 известных экзопланет, которые могут содержать ключ к ответу на самый главный вопрос: существует ли внеземная высокоразвитая разумная жизнь?

Ученые обнаружили неизвестные планеты

По словам ученых, существует вероятность того, что жизнь на Земле могла зародиться из-за панспермии, то есть живые организмы попали из-за метеоритов. Существует возможность того, что панспермия была намеренной. То есть, высокоразвитая внеземная цивилизация теоретически могла целенаправленно отправить космический корабль с биологическим материалом в Солнечную систему, чтобы создать жизнь с нуля.

Ученые вычислили несколько характеристик планет, на которых могла возникнуть подобная цивилизация. Предполагается, что для этого планета должна быть хотя бы частично покрыта океаном. В этом случае планета должна иметь соответствующий размер и нужную температуру.

Что касается размеров планет, то ученые выбрали планеты, похожие на Землю, а также так называемые суперземли и суб-Нептуны, которые больше нашей планеты, но меньше Нептуна. Такие планеты должны находиться в зоне обитаемости своей звезды, то есть в этой части космоса существуют нужные условия для существования воды в жидком виде на поверхности тех или иных миров.

Но еще не имеет значения возраст. Жизнь на Земле должна была эволюционировать в течение более 4 млрд лет для того, чтобы отправить космические аппараты в межзвездное пространство. Как это сделали люди с аппаратами "Вояджер".

Ученые считают, что для того, чтобы цивилизация достигла более высокого уровня развития, должно пройти более 9 млрд лет. При этом родная планета внеземной цивилизации формировалась столько же времени, что и Земля и другие планеты Солнечной системы.

Что известно об этих планетах

Исходя из этих вычислений, ученые обратились в каталог обнаруженных экзопланет NASA, куда занесены данные о 5271 мире за пределами Солнечной системы. Из всех этих планет только 7 миров отвечают выбранным критериям возраста, размера и размещения в зоне обитаемости звезды.

То есть, согласно нынешним знаниям об экзопланетах и о том, как развивалась жизнь, лишь несколько планет могли стать местом, где возникала внеземная цивилизация, которая отправила биологический материал для заселения других миров.

Особенно ученые выделяют из этого списка планету Kepler-452b, которая вращается вокруг похожей на Солнце звезды и у нее орбита похожа на орбиту Земли. Эта планета расположена в 1400 световых лет от нас, что относительно близко по космическим меркам.

Ученые считают, что нужно направить телескопы на 7 избранных миров, ведь там может существовать высокоразвитая внеземная цивилизация.