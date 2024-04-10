Схожі на Землю. Вчені виявили невідомі планети

Іноді прості обчислення виявляються найцікавішими. Яскравим прикладом є нещодавня стаття вчених з Університету Кобе в Японії. У ній наводиться 7 відомих екзопланет, які можуть містити ключ до відповіді на найголовніше питання: чи існує позаземне високорозвинене розумне життя?

Вчені виявили невідомі планети

За словами вчених, існує ймовірність того, що життя на Землі могло зародитися через панспермію, тобто живі організми потрапили через метеорити. Існує ймовірність того, що панспермія була навмисною. Тобто високорозвинена позаземна цивілізація теоретично могла цілеспрямовано відправити космічний корабель із біологічним матеріалом у Сонячну систему, щоб створити життя з нуля.

Учені вирахували кілька характеристик планет, на яких могла виникнути така цивілізація. Передбачається, що для цього планета має бути хоча б частково вкритою океаном. У цьому разі планета повинна мати відповідний розмір і потрібну температуру.

Щодо розмірів планет, то вчені обрали планети, схожі на Землю, а також так звані суперземлі та суб-Нептуни, які більші за нашу планету, але менші за Нептун. Такі планети мають перебувати в зоні населеності своєї зірки, тобто в цій частині космосу існують потрібні умови для існування води в рідкому вигляді на поверхні тих чи інших світів.

Але ще має значення вік. Життя на Землі мало еволюціонувати протягом понад 4 млрд років для того, щоб відправити космічні апарати в міжзоряний простір. Як це зробили люди з апаратами "Вояджер".

Науковці вважають, що для того, щоб цивілізація досягла більш високого рівня розвитку, має минути понад 9 млрд років. При цьому рідна планета позаземної цивілізації формувалася стільки ж часу, що й Земля та інші планети Сонячної системи.

Що відомо про ці планети

Виходячи з цих обчислень, вчені звернулися до каталогу виявлених екзопланет NASA, куди занесені дані про 5271 світ за межами Сонячної системи. З усіх цих планет тільки 7 світів відповідають обраним критеріям віку, розміру і розміщення в зоні населеності зірки.

Тобто, згідно з нинішніми знаннями про екзопланети і про те, як розвивалося життя, лише кілька планет потенційно могли стати місцем, де виникала позаземна цивілізація, яка відправила біологічний матеріал для заселення інших світів.

Особливо вчені виділяють із цього списку планету Kepler-452b, яка обертається навколо схожої на Сонце зірки і в неї орбіта схожа на орбіту Землі. Ця планета розташована на відстані 1400 світлових років від нас, що відносно близько за космічними мірками.

Учені вважають, що потрібно спрямувати телескопи на 7 обраних світів, адже саме там може існувати високорозвинена позаземна цивілізація.