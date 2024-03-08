Ученые обнаружили планету с "кипящим океаном"
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые обнаружили планету с "кипящим океаном"

планета
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Источник:  The Guardian

Астрономы обнаружили далекую планету, которая может быть полностью покрыта глубоководным океаном. Такая находка является продвижением в поиске условий жизни за пределами Земли.

Что известно о планете с "кипящим океаном"

Благодаря наблюдениям, проведенным с помощью космического телескопа NASA имени Джеймса Вебба, исследователи обнаружили водяной пар и химические признаки метана и углекислого газа в атмосфере экзопланеты, которая в два раза больше радиуса Земли и находится на расстоянии примерно 70 световых лет.

Ученые Кембриджского университета утверждают, что такая химическая смесь относится к водному миру, в котором океан охватывает всю поверхность, где атмосфера богата водородом, несмотря на то, что они не передают "спокойного, привлекательного морского пейзажа".

Температура океана могла бы достигать 100 градусов (по Цельсию) и больше, - заметил профессор Никку Мадхусудхан, бывший руководитель исследования.

По его словам, из-за высокого атмосферного давления горячий океан может быть редким, однако неизвестно, пригоден ли он к жизни.

В то же время, такую интерпретацию отрицает канадская команда, которая провела дополнительные исследования этой же экзопланеты. Они обнаружили аналогичные атмосферные химические вещества, однако отмечают, что такая планета была бы очень горячей для жидкой воды, вместо этого она имела бы каменистую поверхность с большой плотной атмосферой из водорода и водяного пара.

Какая бы точка зрения ни победила, эти последние наблюдения демонстрируют потрясающее понимание Джеймсом Уэббом природы планет за пределами нашей Солнечной системы. Телескоп фиксирует звездный свет, отфильтрованный сквозь атмосферы вращающихся на орбитах планет и дает детальный анализ химических элементов, которые там присутствуют. На основе этого астрономы могут составить картину условий на поверхности планеты – и вероятность того, что там может выжить жизнь, – добавили авторы материала.

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