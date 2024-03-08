Вчені виявили планету з "киплячим океаном"

Астрономи знайшли далеку планету, яка може бути повністю покрита глибоководним океаном. Така знахідка є просуванням у пошуку умов для життя за межами Землі.
Що відомо про планету з "киплячим океаном"
Завдяки спостереженням, яке провели за допомогою космічного телескопа NASA імені Джеймса Вебба, дослідники виявили водяну пару та хімічні ознаки метану й вуглекислого газу в атмосфері екзопланети, яка в два рази більша за радіус Землі та знаходиться на відстані приблизно 70 світлових років.
Науковці Кембриджського університету стверджують, що така хімічна суміш належить до водного світу, в якому океан охоплює всю поверхню, де атмосфера багата на водень, попри те, що вони не передають "спокійного, привабливого морського пейзажу".
За його словами, через високий атмосферний тиск гарячий океан може бути рідким, проте невідомо, чи він є придатний до життя.
Водночас таку інтерпретацію заперечує канадська команда, яка провела додаткові дослідження цієї ж екзопланети. Вони виявили аналогічні атмосферні хімічні речовини, проте зазначають, що така планета була б дуже гарячою для рідкої води, замість цього вона б мала кам'янисту поверхню з великою щільною атмосферою з водню й водяної пари.
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