Вчені виявили планету з "киплячим океаном"

Астрономи знайшли далеку планету, яка може бути повністю покрита глибоководним океаном. Така знахідка є просуванням у пошуку умов для життя за межами Землі.

Що відомо про планету з "киплячим океаном"

Завдяки спостереженням, яке провели за допомогою космічного телескопа NASA імені Джеймса Вебба, дослідники виявили водяну пару та хімічні ознаки метану й вуглекислого газу в атмосфері екзопланети, яка в два рази більша за радіус Землі та знаходиться на відстані приблизно 70 світлових років.

Науковці Кембриджського університету стверджують, що така хімічна суміш належить до водного світу, в якому океан охоплює всю поверхню, де атмосфера багата на водень, попри те, що вони не передають "спокійного, привабливого морського пейзажу".

Температура океану могла б сягати 100 градусів (за Цельсієм) і більше, - зауважив професор Нікку Мадхусудхан, який був очільником дослідження. Поширити

За його словами, через високий атмосферний тиск гарячий океан може бути рідким, проте невідомо, чи він є придатний до життя.

Водночас таку інтерпретацію заперечує канадська команда, яка провела додаткові дослідження цієї ж екзопланети. Вони виявили аналогічні атмосферні хімічні речовини, проте зазначають, що така планета була б дуже гарячою для рідкої води, замість цього вона б мала кам'янисту поверхню з великою щільною атмосферою з водню й водяної пари.