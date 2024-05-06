Авіація РФ бомбила Костянтинівку. Є поранені

Російські терористичні війська 6 травня обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. Внаслідок ворожого авіаудару постраждало четверо людей.
РФ бомбила Костянтинівку
Близько 14.20 на місто Костянтинівка авіація РФ скинула УМПБ Д-30. Є поранені.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Унаслідок атаки росіян на прифронтове місто четверо цивільних дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Чоловіки віком від 34 до 53 років доставлені до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Наразі постраждалим надають кваліфіковану допомогу, стан одного з них оцінюють як тяжкий.
Розпочато розслідування.
Російська армія б'є по Донецькій області
Окупанти щодня обстрілюють населені пункти регіону, фактично руйнуючи міста і села. При цьому страждає мирне населення, щодня влада повідомляє про поранених і загиблих.
Нещодавно росіяни обстріляли Новогродівську громаду на Донеччині та вбили одну людину.
Наступного дня окупанти вдарили по селу Мемрик Донецької області. Внаслідок атаки загинула 12-річна дівчинка з її бабусею.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-