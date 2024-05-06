Авіація РФ бомбила Костянтинівку. Є поранені

РФ бомбила Костянтинівку

Близько 14.20 на місто Костянтинівка авіація РФ скинула УМПБ Д-30. Є поранені.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Росіяни здійснили авіаційний обстріл Костянтинівки, імовірно, використавши плануючий боєприпас "УМПБ Д-30 СМ". В епіцентрі ураження опинився мікрорайон зі щільною житловою забудовою. Поширити

Унаслідок атаки росіян на прифронтове місто четверо цивільних дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Чоловіки віком від 34 до 53 років доставлені до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Наразі постраждалим надають кваліфіковану допомогу, стан одного з них оцінюють як тяжкий.

Розпочато розслідування.

Правоохоронці також повідомили, що від вибуху ворожого снаряда в населеному пункті пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки, котельню та автомобіль. Поширити

Російська армія б'є по Донецькій області

Окупанти щодня обстрілюють населені пункти регіону, фактично руйнуючи міста і села. При цьому страждає мирне населення, щодня влада повідомляє про поранених і загиблих.

Нещодавно росіяни обстріляли Новогродівську громаду на Донеччині та вбили одну людину.

Наступного дня окупанти вдарили по селу Мемрик Донецької області. Внаслідок атаки загинула 12-річна дівчинка з її бабусею.