Авиация РФ бомбила Константиновку. Есть раненые

Российские террористические войска 6 мая обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеского авиаудара пострадали четыре человека.

РФ бомбила Константиновку

Около 14:20 на город Константиновка авиация РФ сбросила УМПБ Д-30. Есть раненые.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Россияне совершили авиационный обстрел Константиновки, предположительно использовав планирующий боеприпас "УМПБ Д-30 СМ". В эпицентре поражения оказался микрорайон с плотной жилой застройкой. Поделиться

В результате атаки россиян на прифронтовый город четверо гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Мужчины от 34 до 53 лет доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Пострадавшим оказывают квалифицированную помощь, состояние одного из них оценивают как тяжелое.

Начато расследование.

Правоохранители также сообщили, что от взрыва вражеского снаряда в населенном пункте повреждены три многоквартирных жилых дома, котельная и автомобиль. Поделиться

Российская армия бьет по Донецкой области

Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты региона, фактически разрушая города и села. При этом страдает мирное население, ежедневно власти сообщают о раненых и погибших.

Недавно россияне обстреляли Новогродовскую общину в Донецкой области и убили одного человека.

На следующий день оккупанты ударили по селу Мемрик Донецкой области. В результате атаки погибла 12-летняя девочка с ее бабушкой.