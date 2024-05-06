Авиация РФ бомбила Константиновку. Есть раненые

Российские террористические войска 6 мая обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеского авиаудара пострадали четыре человека.
РФ бомбила Константиновку
Около 14:20 на город Константиновка авиация РФ сбросила УМПБ Д-30. Есть раненые.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
В результате атаки россиян на прифронтовый город четверо гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Мужчины от 34 до 53 лет доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Пострадавшим оказывают квалифицированную помощь, состояние одного из них оценивают как тяжелое.
Начато расследование.
Российская армия бьет по Донецкой области
Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты региона, фактически разрушая города и села. При этом страдает мирное население, ежедневно власти сообщают о раненых и погибших.
Недавно россияне обстреляли Новогродовскую общину в Донецкой области и убили одного человека.
На следующий день оккупанты ударили по селу Мемрик Донецкой области. В результате атаки погибла 12-летняя девочка с ее бабушкой.
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