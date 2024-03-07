Авіація ЗСУ завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу армії РФ

Що відомо про ситуацію на фронті

Триває сімсот сорок третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Обстановка по напрямках

На Куп’янському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Роздолівка Донецької області, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Херсонському напрямку, ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, противник здійснив одну безуспішну штурмову дію.

Успіхи ЗСУ за добу

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 складу пально-мастильних матеріалів противника.