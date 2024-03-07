Авиация ВСУ нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация ВСУ нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Что известно о ситуации на фронте

Продолжается семьсот сорок третьих суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток произошло 70 боевых столкновений.

Всего враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Обстановка по направлениям

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бабеловка Сумской области и Волчанск Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 30 населенным пунктам, среди них Бучки, Гасичевка Черниговской области; Старая Гута, Грабовское, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное Харьковской области.

В Купянском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка и Степная Новоселовка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Голубевка, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Раздолевка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клищиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Григоровка, Торецк и Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Часов Яр, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненько, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Очеретино, Уманское Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 19 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, противник совершил безуспешное штурмовое действие. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них город Херсон, Тягинка, Ивановка, Крынки, Новотягинка Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Херсонской области.

Успехи ВСУ в сутки

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 составу горюче-смазочных материалов противника.

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