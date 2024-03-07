Авиация ВСУ нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава армии РФ

Что известно о ситуации на фронте

Продолжается семьсот сорок третьих суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток произошло 70 боевых столкновений.

Всего враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Обстановка по направлениям

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бабеловка Сумской области и Волчанск Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 30 населенным пунктам, среди них Бучки, Гасичевка Черниговской области; Старая Гута, Грабовское, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное Харьковской области.

В Купянском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка и Степная Новоселовка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Голубевка, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Раздолевка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клищиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Григоровка, Торецк и Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Часов Яр, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненько, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Очеретино, Уманское Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 19 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, противник совершил безуспешное штурмовое действие. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них город Херсон, Тягинка, Ивановка, Крынки, Новотягинка Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Херсонской области.

Успехи ВСУ в сутки

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 составу горюче-смазочных материалов противника.