Авіаудар РФ по Дергачах. Кількість постраждалих збільшилася

Авіаудар РФ по Дергачах: постраждало 12 осіб

Як зазначили в поліції Харківської області, попередньо, військові РФ завдали по населеному пункту три удари авіабомбами.

26 червня близько 15:35 окупанти обстріляли місто Дергачі Харківського району. Вибухові поранення та гостру реакцію на стрес отримали 12 людей, серед яких три дитини 2007, 2008, 2012 років народження. Поширити

Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

РФ бомбила Дергачі: поранено двоє дітей

За даними голови Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, Росією було завдано авіаудару по Дергачівській громаді. За його даними, росіяни били саме по житловому сектору.

Станом на 15:55 внаслідок ударів є 5 постраждалих — літні чоловік та жінка отримали осколкові поранення, у двох дітей та однієї жінки гостра реакція на стрес.

О 16:05 стало відомо, що кількість постраждалих в результаті удару зросла до 7 осіб.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, станом на 16:20 відомо вже про 9 поранених.