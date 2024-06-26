Авіаудар РФ по Дергачах. Кількість постраждалих збільшилася
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіаудар РФ по Дергачах. Кількість постраждалих збільшилася

Поліція Харківської області
Дергачі

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Дергачів Харківської області російською авіацією збільшилася до 12.

Головні тези:

  • Унаслідок авіаудару російської авіації по Дергачах Харківської області постраждало 12 осіб, серед яких троє дітей.
  • Напад Росії був спрямований на житловий сектор, призвівши до пошкодження будинків та поранень серед мирного населення.
  • Поліція складає протокол за порушення законів війни та розпочала кримінальне провадження за цим фактом.
  • Жертвами авіаудару стали не лише дорослі, а й невинні діти, що є безпосереднім порушенням міжнародних стандартів прав людини.
  • Ситуація погіршується зі зростанням кількості постраждалих, що є безпосереднім наслідком агресивних дій Росії у війні проти України.

Авіаудар РФ по Дергачах: постраждало 12 осіб

Як зазначили в поліції Харківської області, попередньо, військові РФ завдали по населеному пункту три удари авіабомбами.

26 червня близько 15:35 окупанти обстріляли місто Дергачі Харківського району. Вибухові поранення та гостру реакцію на стрес отримали 12 людей, серед яких три дитини 2007, 2008, 2012 років народження.

Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

РФ бомбила Дергачі: поранено двоє дітей

За даними голови Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, Росією було завдано авіаудару по Дергачівській громаді. За його даними, росіяни били саме по житловому сектору.

Станом на 15:55 внаслідок ударів є 5 постраждалих — літні чоловік та жінка отримали осколкові поранення, у двох дітей та однієї жінки гостра реакція на стрес.

О 16:05 стало відомо, що кількість постраждалих в результаті удару зросла до 7 осіб.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, станом на 16:20 відомо вже про 9 поранених.

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