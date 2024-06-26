Авиаудар РФ по Дергачам. Количество пострадавших увеличилось

Число пострадавших в результате обстрела Дергачей Харьковской области российской авиацией увеличилось до 12.

Авиаудар РФ по Дергачам: пострадало 12 человек

Как отметили в полиции Харьковской области, предварительно, военные РФ нанесли по населенному пункту три удара авиабомбами.

26 июня около 15:35 оккупанты обстреляли город Дергачи Харьковского района. Взрывные ранения и острую реакцию на стресс получили 12 человек, среди которых три ребенка 2007, 2008, 2012 годов рождения. Поделиться

Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Следователи открыли уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

РФ бомбила Дергачи: ранены двое детей

По данным главы Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко, Россией был нанесен авиаудар по Дергачевской общине. По его данным, россияне избивали именно по жилому сектору.

По состоянию на 15:55 в результате ударов 5 пострадавших — пожилые мужчина и женщина получили осколочные ранения, у двоих детей и одной женщины острая реакция на стресс.

В 16:05 стало известно, что количество пострадавших в результате удара выросло до 7 человек.

Как сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, по состоянию на 16:20 известно уже о 9 раненых.