Авиаудар РФ по Дергачам. Количество пострадавших увеличилось
Категория
Украина
Дата публикации

Авиаудар РФ по Дергачам. Количество пострадавших увеличилось

Полиция Харьковской области
Дергачи
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Число пострадавших в результате обстрела Дергачей Харьковской области российской авиацией увеличилось до 12.

Главные тезисы

  • В результате авиаудара российской авиации по Дергачам пострадали 12 человек, среди которых трое детей.
  • Нападение России на жилищный сектор Дергачей привело к повреждению зданий и ранениям мирного населения.
  • Уголовное производство было возбуждено за нарушение законов войны Россией.
  • РФ бомбила Дергачи, нанося три удара авиабомбами, и жертвами стали не только взрослые, но и невинные дети.
  • Увеличение количества пострадавших свидетельствует о нарастании агрессивных действий России в войне против Украины.

Авиаудар РФ по Дергачам: пострадало 12 человек

Как отметили в полиции Харьковской области, предварительно, военные РФ нанесли по населенному пункту три удара авиабомбами.

26 июня около 15:35 оккупанты обстреляли город Дергачи Харьковского района. Взрывные ранения и острую реакцию на стресс получили 12 человек, среди которых три ребенка 2007, 2008, 2012 годов рождения.

Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Следователи открыли уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

РФ бомбила Дергачи: ранены двое детей

По данным главы Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко, Россией был нанесен авиаудар по Дергачевской общине. По его данным, россияне избивали именно по жилому сектору.

По состоянию на 15:55 в результате ударов 5 пострадавших — пожилые мужчина и женщина получили осколочные ранения, у двоих детей и одной женщины острая реакция на стресс.

В 16:05 стало известно, что количество пострадавших в результате удара выросло до 7 человек.

Как сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, по состоянию на 16:20 известно уже о 9 раненых.

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