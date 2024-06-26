Авиаудар РФ по Дергачам. Количество пострадавших увеличилось

Число пострадавших в результате обстрела Дергачей Харьковской области российской авиацией увеличилось до 12.
Главные тезисы
- В результате авиаудара российской авиации по Дергачам пострадали 12 человек, среди которых трое детей.
- Нападение России на жилищный сектор Дергачей привело к повреждению зданий и ранениям мирного населения.
- Уголовное производство было возбуждено за нарушение законов войны Россией.
- РФ бомбила Дергачи, нанося три удара авиабомбами, и жертвами стали не только взрослые, но и невинные дети.
- Увеличение количества пострадавших свидетельствует о нарастании агрессивных действий России в войне против Украины.
Авиаудар РФ по Дергачам: пострадало 12 человек
Как отметили в полиции Харьковской области, предварительно, военные РФ нанесли по населенному пункту три удара авиабомбами.
Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
Следователи открыли уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
РФ бомбила Дергачи: ранены двое детей
По данным главы Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко, Россией был нанесен авиаудар по Дергачевской общине. По его данным, россияне избивали именно по жилому сектору.
По состоянию на 15:55 в результате ударов 5 пострадавших — пожилые мужчина и женщина получили осколочные ранения, у двоих детей и одной женщины острая реакция на стресс.
В 16:05 стало известно, что количество пострадавших в результате удара выросло до 7 человек.
Как сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, по состоянию на 16:20 известно уже о 9 раненых.
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