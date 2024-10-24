Автомобільний гігант Stellantis розробляє нове покоління електромобілів

Автомобільний концерн Stellantis спільно з компанією Factorial розробляє моделі електроавтівок з твердотільними батареями, зокрема, на моделях Dodge Charger Daytona.
Головні тези:
- Stellantis спільно з Factorial розробляє нове покоління електромобілів з твердотільними батареями.
- Перші електромобілі з твердотільними батареями вийдуть на дороги вже у 2026 році.
- Твердотільні батареї мають вигоди перед традиційними літій-іонними: вища щільність енергії, менша вага, покращена продуктивність та потенціал для зниження вартості.
- Вкладення Stellantis в інноваційне виробництво Factorial вказує на серйозні наміри розвитку електромобілів з твердотільними батареями.
- Твердотільні батареї обіцяють скорочений час зарядки, більший запас ходу та більшу безпеку у порівнянні з традиційними літій-іонними акумуляторами.
Що відомо про нове поколіня електромобілів з твердотільними батареями
Зокрема, у компанії зазначили, що перші електромобілі з твердотільними батареями з’являться на дорогах вже у 2026 році.
Очікується, що випуск Dodge Charger Daytona стане ключовим етапом у переході на масове виробництво електрокарів з твердотільними батареями.
Ці електромобілі матимуть твердотільні батареї виробництва Factorial з енергоємністю понад 390 Вт·год/кг.
В компанії зазначають, що цей тип батарей має низку суттевих переваг над традиційними літій-іонними акумуляторами, зокрема, вищу щільність енергії, меншу вагу, покращену продуктивність та потенціал для подальшого зниження вартості транспортного засобу.
Відомо, що компанія Stellantis інвестувала 75 млн доларів у розробку виробництва Factorial ще у 2021 році.
Що відомо про технології твердотільних батарей в електрокарах
Твердотільні батареї — це тип батареї, у якій використовуються тверді електроди та електроліти, на відміну від рідких або полімерних гелевих електролітів, які використовуються в традиційних літій-іонних батареях.
Виробники таких батарей стверджують, що час заряджання буде значно скорочено, вони надаватимуть автівці більший запас ходу, а також гарантуватимуть захищеність від пожеж.
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