Stellantis готовится выпустить новое поколение электромобилей

Автомобильный концерн Stellantis совместно с компанией Factorial разрабатывает модели электроавтомобилей с твердотельными батареями, в частности, на моделях Dodge Charger Daytona.

Что известно о новом поколении электромобилей с твердотельными батареями

В частности, в компании отметили , что первые электромобили с твердотельными батареями появятся на дорогах уже в 2026 году.

Ожидается, что выпуск Dodge Charger Daytona станет ключевым этапом в переходе на массовое производство электрокаров с твердотельными батареями.

Эти электромобили будут иметь твердотельные батареи производства Factorial с энергоемкостью более 390 Вт·ч/кг.

Dodge Charger Daytona

В компании отмечают, что этот тип батарей имеет ряд существенных преимуществ над традиционными литий-ионными аккумуляторами, в частности, более высокую плотность энергии, меньший вес, улучшенную производительность и потенциал для дальнейшего снижения стоимости транспортного средства.

Известно, что компания Stellantis инвестировала 75 млн. долларов в разработку производства Factorial еще в 2021 году.

Интегрируя инновационное аккумуляторное решение Factorial в платформу STLA Large, мы подтверждаем его потенциал для расширения нашей линейки электромобилей, гарантируя, что в ближайшие годы клиенты извлекут выгоду от улучшенной производительности, большего запаса хода и более быстрого зарядочного времени, — объясняет главный инженер и технолог компании Stellant Нед Курик. Поделиться

Что известно о технологиях твердотельных батарей в электрокарах

Твердотельные батареи — это тип батареи, в которой используются твердые электроды и электролиты, в отличие от жидких или полимерных гелевых электролитов, используемых в традиционных литий-ионных батареях.

Производители таких батарей утверждают, что время зарядки будет значительно сокращено, они будут предоставлять машине больший запас хода, а также гарантировать защищенность от пожаров.