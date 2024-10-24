Автомобильный гигант Stellantis разрабатывает новое поколение электромобилей
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Технологии
Дата публикации

Автомобильный гигант Stellantis разрабатывает новое поколение электромобилей

Dodge Charger Daytona
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Источник:  online.ua

Автомобильный концерн Stellantis совместно с компанией Factorial разрабатывает модели электроавтомобилей с твердотельными батареями, в частности, на моделях Dodge Charger Daytona.

Главные тезисы

  • Stellantis и компания Factorial разрабатывают новые модели электромобилей с твердотельными батареями, массовое производство запланировано на 2026 год.
  • Твердотельные батареи обещают более высокую плотность энергии, меньший вес, улучшенную производительность и потенциал для снижения стоимости по сравнению с литий-ионными.
  • Поставки первых электромобилей с твердотельными батареями от Stellantis начнутся в 2026 году, с моделью Dodge Charger Daytona в качестве ключевого этапа.
  • Инвестиции Stellantis в Factorial указывают на серьезные намерения компании развиваться в сфере электромобилей с инновационными решениями батарей.
  • Твердотельные батареи обещают уменьшенное время зарядки, большой запас хода и увеличенную безопасность по сравнению с литий-ионными аккумуляторами.

Что известно о новом поколении электромобилей с твердотельными батареями

В частности, в компании отметили , что первые электромобили с твердотельными батареями появятся на дорогах уже в 2026 году.

Ожидается, что выпуск Dodge Charger Daytona станет ключевым этапом в переходе на массовое производство электрокаров с твердотельными батареями.

Эти электромобили будут иметь твердотельные батареи производства Factorial с энергоемкостью более 390 Вт·ч/кг.

Stellantis готовится выпустить новое поколение электромобилей
Dodge Charger Daytona

В компании отмечают, что этот тип батарей имеет ряд существенных преимуществ над традиционными литий-ионными аккумуляторами, в частности, более высокую плотность энергии, меньший вес, улучшенную производительность и потенциал для дальнейшего снижения стоимости транспортного средства.

Известно, что компания Stellantis инвестировала 75 млн. долларов в разработку производства Factorial еще в 2021 году.

Интегрируя инновационное аккумуляторное решение Factorial в платформу STLA Large, мы подтверждаем его потенциал для расширения нашей линейки электромобилей, гарантируя, что в ближайшие годы клиенты извлекут выгоду от улучшенной производительности, большего запаса хода и более быстрого зарядочного времени, — объясняет главный инженер и технолог компании Stellant Нед Курик.

Что известно о технологиях твердотельных батарей в электрокарах

Твердотельные батареи — это тип батареи, в которой используются твердые электроды и электролиты, в отличие от жидких или полимерных гелевых электролитов, используемых в традиционных литий-ионных батареях.

Производители таких батарей утверждают, что время зарядки будет значительно сокращено, они будут предоставлять машине больший запас хода, а также гарантировать защищенность от пожаров.

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