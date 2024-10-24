Stellantis готовится выпустить новое поколение электромобилей

Автомобильный концерн Stellantis совместно с компанией Factorial разрабатывает модели электроавтомобилей с твердотельными батареями, в частности, на моделях Dodge Charger Daytona.
Главные тезисы
- Stellantis и компания Factorial разрабатывают новые модели электромобилей с твердотельными батареями, массовое производство запланировано на 2026 год.
- Твердотельные батареи обещают более высокую плотность энергии, меньший вес, улучшенную производительность и потенциал для снижения стоимости по сравнению с литий-ионными.
- Поставки первых электромобилей с твердотельными батареями от Stellantis начнутся в 2026 году, с моделью Dodge Charger Daytona в качестве ключевого этапа.
- Инвестиции Stellantis в Factorial указывают на серьезные намерения компании развиваться в сфере электромобилей с инновационными решениями батарей.
- Твердотельные батареи обещают уменьшенное время зарядки, большой запас хода и увеличенную безопасность по сравнению с литий-ионными аккумуляторами.
Что известно о новом поколении электромобилей с твердотельными батареями
В частности, в компании отметили , что первые электромобили с твердотельными батареями появятся на дорогах уже в 2026 году.
Ожидается, что выпуск Dodge Charger Daytona станет ключевым этапом в переходе на массовое производство электрокаров с твердотельными батареями.
Эти электромобили будут иметь твердотельные батареи производства Factorial с энергоемкостью более 390 Вт·ч/кг.
В компании отмечают, что этот тип батарей имеет ряд существенных преимуществ над традиционными литий-ионными аккумуляторами, в частности, более высокую плотность энергии, меньший вес, улучшенную производительность и потенциал для дальнейшего снижения стоимости транспортного средства.
Известно, что компания Stellantis инвестировала 75 млн. долларов в разработку производства Factorial еще в 2021 году.
Что известно о технологиях твердотельных батарей в электрокарах
Твердотельные батареи — это тип батареи, в которой используются твердые электроды и электролиты, в отличие от жидких или полимерных гелевых электролитов, используемых в традиционных литий-ионных батареях.
Производители таких батарей утверждают, что время зарядки будет значительно сокращено, они будут предоставлять машине больший запас хода, а также гарантировать защищенность от пожаров.
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