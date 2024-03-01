Байден підписав тимчасовий бюджет — що це означає для України
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Байден підписав тимчасовий бюджет — що це означає для України

Байден
Джерело:  The Hill

Президент США Джо Байден 1 березня підписав законопроєкт про продовження тимчасового фінансування федерального уряду, який дозволяє запобігти шатдауну з наступного дня.

Навіщо Байден підписав тимчасовий бюджет

Президент підписав тимчасовий законопроєкт, який підтримує фінансування міністерств сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлово-комунального господарства, у справах ветеранів, енергетики, юстиції, торгівлі, енергетики та інших відомств до 8 березня.

Ця двопартійна угода запобігає руйнівному закриття уряду і дає Конгресу більше часу для роботи над законопроєктами про фінансування на цілий рік. Це хороша новина для американського народу. Але я хочу чітко заявити: це короткострокове, а не довгострокове рішення, — сказав Байден у своїй заяві.

У найближчі дні Конгрес повинен виконати свою роботу і прийняти законопроєкти про фінансування на цілий рік, які принесуть користь американському народу, — продовжив він. — А республіканці в Палаті представників повинні прийняти двопартійний законопроєкт про національну безпеку, який вже пройшов Сенат з переважною двопартійною підтримкою і пройде Палату представників, якщо його буде винесено на голосування.

Законопроєкт про національну безпеку включає мільйони доларів для України в її війні проти Росії, а також фінансування Ізраїлю та індо-тихоокеанських союзників.

У четвер, 29 лютого, сенатори проголосували 77-13 за схвалення заходів з фінансування уряду всього через кілька годин після того, як Палата представників переважною більшістю проголосувала за прийняття законопроєкту 320-99.

Законодавці матимуть час до 22 березня, щоб завершити фінансування на 2024 фінансовий рік Пентагону, законодавчої гілки влади і закордонних операцій, а також міністерств праці, охорони здоров'я і соціальних служб, освіти, Державного департаменту і внутрішньої безпеки.

Хоча законодавці заявляють, що вони домовилися щодо шести законопроєктів про асигнування, які мають бути прийняті наступного тижня, розбіжності залишаються щодо інших пів дюжини заходів, які включають більш суперечливі законодавчі акти, що фінансують такі відомства, як Пентагон і Міністерство внутрішньої безпеки.

Остаточні угоди про фінансування мають пройти контрольований Демократичною партією Сенат і контрольовану Республіканською партією Палату представників, де деякі консервативні члени вимагають внесення суперечливих політичних доповнень до законопроєктів про фінансування.

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