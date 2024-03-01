Байден подписал временный бюджет — что это значит для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Байден подписал временный бюджет — что это значит для Украины

Байден
Читати українською
Источник:  The Hill

Президент США Джо Байден 1 марта подписал законопроект о продлении временного финансирования федерального правительства, позволяющего предотвратить шатдаун со следующего дня.

Зачем Байден подписал временный бюджет

Президент подписал временный законопроект, поддерживающий финансирование министерств сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, по делам ветеранов, энергетики, юстиции, торговли, энергетики и других ведомств до 8 марта.

Это двухпартийное соглашение предотвращает разрушительное закрытие правительства и дает Конгрессу больше времени для работы над законопроектами о финансировании на целый год. Это хорошая новость для американского народа. Но я хочу четко заявить: это краткосрочное, а не долгосрочное решение, — сказал Байден в своем заявлении.

В ближайшие дни Конгресс должен выполнить свою работу и принять законопроекты о финансировании на целый год, которые принесут пользу американскому народу, — продолжил он. — А республиканцы в Палате представителей должны принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, который уже прошел Сенат с преимущественной двухпартийной поддержкой и пройдет Палату представителей, если он будет вынесен на голосование.

Законопроект о национальной безопасности включает миллионы долларов для Украины в ее войне против России, а также финансирование Израиля и индо-тихоокеанских союзников.

В четверг, 29 февраля, сенаторы проголосовали 77-13 за одобрение мер по финансированию правительства всего через несколько часов после того, как Палата представителей подавляющим большинством проголосовала за принятие законопроекта 320-99.

Законодатели будут иметь время до 22 марта, чтобы завершить финансирование на 2024 финансовый год Пентагона, законодательной ветви власти и зарубежных операций, а также министерств труда, здравоохранения и социальных служб, образования, Государственного департамента и внутренней безопасности.

Хотя законодатели заявляют, что они договорились о шести законопроектах об ассигнованиях, которые должны быть приняты на следующей неделе, разногласия остаются в отношении других полудюжины мер, включающих более противоречивые законодательные акты, финансирующие такие ведомства, как Пентагон и Министерство внутренней безопасности.

Окончательные соглашения о финансировании должны пройти контролируемый Демократической партией Сенат и контролируемую Республиканской партией Палату представителей, где некоторые консервативные члены требуют внесения противоречивых политических дополнений в законопроекты о финансировании.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Белом доме дали Конгрессу несколько часов во избежание шатдауна
В Белом доме дали Конгрессу несколько часов во избежание шатдауна
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Предотвращение шатдауна. Конгресс США достиг соглашения по федеральным расходам
Конгресс США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Конгрессе США согласовали проект временно финансирования правительства во избежание шатдауна
Сша

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?