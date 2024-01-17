Байден зустрінеться з лідерами Конгресу для обговорення допомоги Україні — Politico

Що обговорить Байден з лідерами Конгесу

Зазначається, що парламентарі в Сенаті витратили місяці на обговорення потенційної двопартійної угоди про додавання нових обмежень прикордонної та імміграційної політики до запиту Байдена щодо виділення 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та прикордонної безпеки. Однак ці переговори ще не привели до угоди.

Серед очікуваних учасників:

лідер більшості в Сенаті Чак Шумер;

лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл;

спікер Палати представників Майк Джонсон;

лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

Politico пише, що на зустрічі також будуть присутні керівники ключових комітетів, зокрема ті, які очолюють комітети з асигнувань. Зустріч має відбутися 17 січня.

Що відомо про допомогу від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду.

6 грудня законопроєкт про надання допомоги не пройшов процедурного голосування в Сенаті США. Допомога передбачала виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі 61 мільярда доларів для України.