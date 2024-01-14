Байден пригрозив республіканцям на тлі конфлікту щодо України

За словами американського лідера Джо Байдена, республіканцям доведеться "багато за що заплатити", якщо вони не виділять фінансову допомогу Україні.

Байден намагається посприяти виділенню допомоги Україні

Що ж, якщо мої колеги-республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться дуже багато за що платити, — публічно виступив з попередженням очільник Білого дому.

Він також наголосив, що не вважає ситуацію на південному кордоні Штатів кризою, попри це все-таки пообіцяв "суттєві зміни" у цьому питанні.

Я підштовхував їх — моїх колег-республіканців — відтоді, як вступив на посаду. Я вважаю, що ми повинні здійснити серйозні зміни на кордоні. Я наполягав на цьому. Я готовий здійснити значні зміни на кордоні. І останні п'ять тижнів тривають переговори, тож я сподіваюся, що ми цього досягнемо, — підкреслив Джо Байден. Поширити

Чому США досі не виділили фінансову допомогу Україні

Минулого місяця представники Республіканської партії США заблокували законопроєкт про виділення понад 61 млрд доларів допомоги Україні, а також всіляко намагалися пов'язати її з посиленням своїх південних кордонів.

Однак уже 12 січня демократи відхилили вимоги спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона щодо зміцнення кордону з Мексикою в обмін на надання допомоги Україні. Поширити

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він тепер більше вірить, що офіційний Вашингтон зможе надати військову та фінансову допомогу Україні.