Байден пригрозил республиканцам на фоне конфликта касательно Украины

По словам американского лидера Джо Байдена, республиканцам придется "много за что заплатить", если они не выделят финансовую помощь Украине.
Байден пытается поспособствовать выделению помощи Украине
Он также подчеркнул, что не считает ситуацию на южной границе Штатов кризисом, но, несмотря на это, все-таки пообещал "существенные изменения" в этом вопросе.
Почему США до сих пор не выделили финансовую помощь Украине
В прошлом месяце представители Республиканской партии США заблокировали законопроект о выделении более 61 млрд долларов помощи Украине, а также всячески пытались связать ее с усилением своих южных границ.
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, теперь он больше верит в то, что официальный Вашингтон сможет оказать военную и финансовую помощь Украине.
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