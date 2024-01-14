Байден пригрозил республиканцам на фоне конфликта касательно Украины
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Политика
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Байден пригрозил республиканцам на фоне конфликта касательно Украины

Джо Байден
Джо Байден
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По словам американского лидера Джо Байдена, республиканцам придется "много за что заплатить", если они не выделят финансовую помощь Украине.

Байден пытается поспособствовать выделению помощи Украине

Что ж, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется очень за многое платить, - публично выступил с предупреждением глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что не считает ситуацию на южной границе Штатов кризисом, но, несмотря на это, все-таки пообещал "существенные изменения" в этом вопросе.

Я подталкивал их – моих коллег-республиканцев – с тех пор, как вступил в должность. Я считаю, что мы должны осуществить серьезные изменения на границе. Я настаивал на этом. Я готов воплотить значительные изменения на границе. И последние пять недель продолжаются переговоры, поэтому я надеюсь, что мы этого добьемся, – подчеркнул Джо Байден.

Почему США до сих пор не выделили финансовую помощь Украине

В прошлом месяце представители Республиканской партии США заблокировали законопроект о выделении более 61 млрд долларов помощи Украине, а также всячески пытались связать ее с усилением своих южных границ.

Однако уже 12 января демократы отклонили требования спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона по укреплению границы с Мексикой в обмен на оказание помощи Украине.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, теперь он больше верит в то, что официальный Вашингтон сможет оказать военную и финансовую помощь Украине.

Я смотрю на это с большим позитивом, чем это было в декабре. Думаю, что мы также додавим до результата, – отметил глава государства.

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