Байден пригрозил республиканцам на фоне конфликта касательно Украины

По словам американского лидера Джо Байдена, республиканцам придется "много за что заплатить", если они не выделят финансовую помощь Украине.

Байден пытается поспособствовать выделению помощи Украине

Что ж, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется очень за многое платить, - публично выступил с предупреждением глава Белого дома. Поделиться

Он также подчеркнул, что не считает ситуацию на южной границе Штатов кризисом, но, несмотря на это, все-таки пообещал "существенные изменения" в этом вопросе.

Я подталкивал их – моих коллег-республиканцев – с тех пор, как вступил в должность. Я считаю, что мы должны осуществить серьезные изменения на границе. Я настаивал на этом. Я готов воплотить значительные изменения на границе. И последние пять недель продолжаются переговоры, поэтому я надеюсь, что мы этого добьемся, – подчеркнул Джо Байден. Поделиться

Почему США до сих пор не выделили финансовую помощь Украине

В прошлом месяце представители Республиканской партии США заблокировали законопроект о выделении более 61 млрд долларов помощи Украине, а также всячески пытались связать ее с усилением своих южных границ.

Однако уже 12 января демократы отклонили требования спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона по укреплению границы с Мексикой в обмен на оказание помощи Украине. Поделиться

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, теперь он больше верит в то, что официальный Вашингтон сможет оказать военную и финансовую помощь Украине.