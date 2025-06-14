Банкрутство близько. Російська залізниця перебуває за крок від катастрофи
Категорія
Економіка
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Банкрутство близько. Російська залізниця перебуває за крок від катастрофи

Служба зовнішньої розвідки України
залізниця

Рівень завантаженості «Российской железной дороги» (РЖД) падає вже 20 місяців поспіль, компанія перебуває на межі банкрутства.

Головні тези:

  • Рівень завантаженості Російської залізниці падає протягом останніх 20 місяців, призводячи до серйозних фінансових проблем.
  • Дефіцит персоналу та старі профспілки прискорюють кризу на залізниці, що може призвести до банкрутства компанії.
  • Недолік інвестицій у розвиток та оновлення парку та інфраструктури РЖД загострює ситуацію і обмежує перспективи подолання кризи.

Російській залізниці “світить” банкрутство

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Торік спад сягнув 4%, за перші п’ять місяців цього року перевищив 7%. На коліях простоює 300 тисяч порожніх вагонів — майже 20% усього парку.

Персоналу в РЖД, згідно з даними розвідки, хронічно не вистачає: через мобілізацію, еміграцію та відсутність трудових мігрантів недоукомплектовані тисячі локомотивних бригад. Бракує 2,5 тисячі машиністів і близько трьох тисяч інших працівників.

Зношеність рухомого складу посилює кризу: 10 із 20 тисяч локомотивів потребують заміни. Щоб оновити парк до 2035 року, компанії доведеться щороку витрачати по 3-3,5 млрд доларів, але коштів на це немає.

На тлі проблем РЖД скорочує інфраструктурні проєкти.

Бюджет розширення Байкало-Амурської та Транссибірської магістралей урізали на дві третини, розвиток маршрутів до європейських портів заморожений.

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