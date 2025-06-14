Рівень завантаженості «Российской железной дороги» (РЖД) падає вже 20 місяців поспіль, компанія перебуває на межі банкрутства.
Головні тези:
- Рівень завантаженості Російської залізниці падає протягом останніх 20 місяців, призводячи до серйозних фінансових проблем.
- Дефіцит персоналу та старі профспілки прискорюють кризу на залізниці, що може призвести до банкрутства компанії.
- Недолік інвестицій у розвиток та оновлення парку та інфраструктури РЖД загострює ситуацію і обмежує перспективи подолання кризи.
Російській залізниці “світить” банкрутство
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Торік спад сягнув 4%, за перші п’ять місяців цього року перевищив 7%. На коліях простоює 300 тисяч порожніх вагонів — майже 20% усього парку.
Персоналу в РЖД, згідно з даними розвідки, хронічно не вистачає: через мобілізацію, еміграцію та відсутність трудових мігрантів недоукомплектовані тисячі локомотивних бригад. Бракує 2,5 тисячі машиністів і близько трьох тисяч інших працівників.
На тлі проблем РЖД скорочує інфраструктурні проєкти.
Бюджет розширення Байкало-Амурської та Транссибірської магістралей урізали на дві третини, розвиток маршрутів до європейських портів заморожений.
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