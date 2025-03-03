Крах близько. У ЦПД заявили про кризу російської компанії-монополіста "РЖД"
Категорія
Економіка
Дата публікації

Крах близько. У ЦПД заявили про кризу російської компанії-монополіста "РЖД"

Центр протидії дезінформації
залізниця
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Російська залізнична компанія-монополіст «РЖД» звітує про зменшення обсягів перевезень вантажів у лютому на 9,3% порівняно з лютим минулого року. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Головні тези:

  • Обсяги перевезень вантажів РЖД зменшилися у лютому на 9,3%, що свідчить про погіршення економічної ситуації компанії.
  • Падіння перевезень зерна, будматеріалів, чорних металів та нафти стали наслідком обставин, пов'язаних з війною та санкціями проти РФ.
  • Проєкти розбудови залізничної інфраструктури РЖД отримують скорочене фінансування через війну, що загрожує подальшому розвитку компанії.

“РЖД” наближається до краху

Найсуттєвіше обвалилися обсяги перевезення зерна (28,7%), будматеріалів (26%), чорних металів (13,1%) та нафти (4,9%).

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну та запровадження західних санкцій рф виявилася відрізаною від значної частини зовнішніх ринків збуту. Падіння обсягів залізничних перевезень стало прямим наслідком війни.

Це свідчить про поступове «просідання» російської економіки та є одним з передвісників економічної кризи. Згодом «залізнична» статистика обов’язково відіб’ється на показниках доходів до бюджету РФ.

Раніше ЦПД також повідомляв, що «РЖД» змушена скорочувати фінансування масштабних проєктів розбудови залізничної інфраструктури через війну.

Також повідомлялося про масові скорочення на одному з ключових російських машинобудівних заводів, який обслуговує російські залізниці.

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