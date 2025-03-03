Російська залізнична компанія-монополіст «РЖД» звітує про зменшення обсягів перевезень вантажів у лютому на 9,3% порівняно з лютим минулого року. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

“РЖД” наближається до краху

Найсуттєвіше обвалилися обсяги перевезення зерна (28,7%), будматеріалів (26%), чорних металів (13,1%) та нафти (4,9%).

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну та запровадження західних санкцій рф виявилася відрізаною від значної частини зовнішніх ринків збуту. Падіння обсягів залізничних перевезень стало прямим наслідком війни. Поширити

Це свідчить про поступове «просідання» російської економіки та є одним з передвісників економічної кризи. Згодом «залізнична» статистика обов’язково відіб’ється на показниках доходів до бюджету РФ.

Раніше ЦПД також повідомляв, що «РЖД» змушена скорочувати фінансування масштабних проєктів розбудови залізничної інфраструктури через війну.