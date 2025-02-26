«Самі винні». Росія почала нову хвилю «мирної» пропаганди через агентів Кремля

Казанський говорить про план дій Росії після зупинки війни в Україні.

Як приклад “мирних” наративів Росії в українському новинному полі Казанський наводить пост блогера-втікача Мирослава Олешка.

В України є лише один варіант вижити під час миру та не допустити нової війни на час Путіна в Росії — взяти приклад Грузії. Жодні гарантії безпеки Європи не гарантують мирного існування, якщо ми почнемо росіян провокувати так, як це цілеспрямовано робив Зеленський з 2020 року, порушуючи усні домовленості. Не бачу майбутнього в цьому існуванні у різних Стерненків і КО — в них не буде місця в післявоєнній Україні. Вони не здатні поступитись заради виживання держави та мирного існування хоча б в тих кордонах, які лишаються. Саме тому вони сьогодні в агонії агітують за продовження війни та відмову від виборів, - вважає зрадник.