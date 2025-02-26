«Самі винні». Росія почала нову хвилю «мирної» пропаганди через агентів Кремля

Журналіст Денис Казанський окреслив нову тенденцію російської пропаганди, яку країна-агресорка просуває через посередництво нібито українських блогерів. Це стосується “грузинського шляху”, який буцімто дасть Україні можливість вижити.
Головні тези:
- Росія просуває «мирні» наративи в Україні через українських блогерів, перекладаючи вину за выйну на українців.
- Стратегія Росії включає перетворення України на підстилку РФ, з відтворенням сценарію сучасної Грузії та переслідуванням проукраїнських груп.
- Блогер Мирослав Олешко, який просуває ідею «грузинського шляху» для України, потрапив під підозру у втечі від мобілізації та дискредитуванні ЗСУ.
Росія просуває "мирні" наративи в Україні через “ручних” пропагандистів
Казанський говорить про план дій Росії після зупинки війни в Україні.
Оголосити, що українці самі винні, що на них напали, бо «провокували Росію».
Перетворити Україну на підстилку РФ, типу сучасної Грузії, з оголошенням опозиції «іноагентами» та переслідуванням всіх проукраїнських політсил.
Фізично знищити громадських діячів, журналістів, волонтерів, які активно допомагали ЗСУ і не погоджувалися з капітуляцією.
Як приклад “мирних” наративів Росії в українському новинному полі Казанський наводить пост блогера-втікача Мирослава Олешка.
В України є лише один варіант вижити під час миру та не допустити нової війни на час Путіна в Росії — взяти приклад Грузії. Жодні гарантії безпеки Європи не гарантують мирного існування, якщо ми почнемо росіян провокувати так, як це цілеспрямовано робив Зеленський з 2020 року, порушуючи усні домовленості. Не бачу майбутнього в цьому існуванні у різних Стерненків і КО — в них не буде місця в післявоєнній Україні. Вони не здатні поступитись заради виживання держави та мирного існування хоча б в тих кордонах, які лишаються. Саме тому вони сьогодні в агонії агітують за продовження війни та відмову від виборів, - вважає зрадник.
Нагадаємо, що за матеріалами СБУ блогер Мирослав Олешко, який втік з України і закликає чоловіків ховатися від призову до Збройних сил, отримав підозру.
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