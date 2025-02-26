«Сами виноваты». Россия начала новую волну «мирной» пропаганды посредством агентов Кремля

Казанский говорит о плане действий России после остановки войны в Украине.

Собственно, это все то же, чего хотел добиться Путин за 3 дня в 2022 году. Просто теперь он будет пытаться продвигать это политически через муртадов и ручных пропагандонов.

В качестве примера "мирных" нарративов России в украинском новостном поле Казанский приводит пост беглого блогера Мирослава Олешко.

У Украины только один вариант выжить во время мира и не допустить новой войны на время Путина в России — последовать примеру Грузии. Никакие гарантии безопасности Европы не гарантируют мирного существования, если мы начнем провоцировать россиян так, как это целенаправленно делал Зеленский с 2020 года, нарушая устные договоренности. Не вижу будущего в этом существовании у разных Стерненко и КО — у них не будет места в послевоенной Украине. Они не способны уступить ради выживания государства и мирного существования хотя бы в остающихся границах. Именно поэтому они сегодня в агонии агитируют за продолжение войны и отказ от выборов, считает предатель.