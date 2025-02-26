«Сами виноваты». Россия начала новую волну «мирной» пропаганды посредством агентов Кремля

Журналист Денис Казанский очертил новую тенденцию российской пропаганды, которую страна-агрессорка продвигает через посредство якобы украинских блоггеров. Это касается грузинского пути, который якобы даст Украине возможность выжить.
Главные тезисы
- Россия начала новую волну «мирной» пропаганды в Украине через украинских блогеров, перекладывая ответственность за войну на украинцев.
- Стратегия России включает превращение Украины в сателлит с дискредитацией проукраинских групп и преследованием оппозиции.
- Журналист Денис Казанский описывает план России после остановки войны, заключающийся в объявлении украинцев виноватыми и физическом уничтожении активистов.
Россия продвигает "мирные" нарративы в Украине через "ручных" пропагандистов
Казанский говорит о плане действий России после остановки войны в Украине.
Объявить, что украинцы сами виноваты, что на них напали, потому что «провоцировали Россию».
Превратить Украину в подстилку РФ, типа современной Грузии, с объявлением оппозиции «иноагентами» и преследованием всех проукраинских политсил.
Физически уничтожить общественных деятелей, журналистов, волонтеров, активно помогавших ВСУ и не соглашавшихся с капитуляцией.
В качестве примера "мирных" нарративов России в украинском новостном поле Казанский приводит пост беглого блогера Мирослава Олешко.
У Украины только один вариант выжить во время мира и не допустить новой войны на время Путина в России — последовать примеру Грузии. Никакие гарантии безопасности Европы не гарантируют мирного существования, если мы начнем провоцировать россиян так, как это целенаправленно делал Зеленский с 2020 года, нарушая устные договоренности. Не вижу будущего в этом существовании у разных Стерненко и КО — у них не будет места в послевоенной Украине. Они не способны уступить ради выживания государства и мирного существования хотя бы в остающихся границах. Именно поэтому они сегодня в агонии агитируют за продолжение войны и отказ от выборов, считает предатель.
Напомним, что по материалам СБУ блоггер Мирослав Олешко, сбежавший из Украины и призывающий мужчин скрываться от призыва в Вооруженные силы, получил подозрение.
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