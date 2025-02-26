«Сами виноваты». Россия начала новую волну «мирной» пропаганды посредством агентов Кремля
Категория
Украина
Дата публикации

«Сами виноваты». Россия начала новую волну «мирной» пропаганды посредством агентов Кремля

пропаганда
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Источник:  online.ua

Журналист Денис Казанский очертил новую тенденцию российской пропаганды, которую страна-агрессорка продвигает через посредство якобы украинских блоггеров. Это касается грузинского пути, который якобы даст Украине возможность выжить.

Главные тезисы

  • Россия начала новую волну «мирной» пропаганды в Украине через украинских блогеров, перекладывая ответственность за войну на украинцев.
  • Стратегия России включает превращение Украины в сателлит с дискредитацией проукраинских групп и преследованием оппозиции.
  • Журналист Денис Казанский описывает план России после остановки войны, заключающийся в объявлении украинцев виноватыми и физическом уничтожении активистов.

Россия продвигает "мирные" нарративы в Украине через "ручных" пропагандистов

Казанский говорит о плане действий России после остановки войны в Украине.

  1. Объявить, что украинцы сами виноваты, что на них напали, потому что «провоцировали Россию».

  2. Превратить Украину в подстилку РФ, типа современной Грузии, с объявлением оппозиции «иноагентами» и преследованием всех проукраинских политсил.

  3. Физически уничтожить общественных деятелей, журналистов, волонтеров, активно помогавших ВСУ и не соглашавшихся с капитуляцией.

Собственно, это все то же, чего хотел добиться Путин за 3 дня в 2022 году. Просто теперь он будет пытаться продвигать это политически через муртадов и ручных пропагандонов.

Денис Казанский

Денис Казанский

Журналист

В качестве примера "мирных" нарративов России в украинском новостном поле Казанский приводит пост беглого блогера Мирослава Олешко.

У Украины только один вариант выжить во время мира и не допустить новой войны на время Путина в России — последовать примеру Грузии. Никакие гарантии безопасности Европы не гарантируют мирного существования, если мы начнем провоцировать россиян так, как это целенаправленно делал Зеленский с 2020 года, нарушая устные договоренности. Не вижу будущего в этом существовании у разных Стерненко и КО — у них не будет места в послевоенной Украине. Они не способны уступить ради выживания государства и мирного существования хотя бы в остающихся границах. Именно поэтому они сегодня в агонии агитируют за продолжение войны и отказ от выборов, считает предатель.

Напомним, что по материалам СБУ блоггер Мирослав Олешко, сбежавший из Украины и призывающий мужчин скрываться от призыва в Вооруженные силы, получил подозрение.

Находясь за границей, он систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует мобилизацию и призывает украинцев уклоняться от службы в армии.

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