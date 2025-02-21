Росія використовує українців з ТОТ як безкоштовну робочу силу для будівництва залізниці
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія використовує українців з ТОТ як безкоштовну робочу силу для будівництва залізниці

залізниця
Джерело:  АТЕШ

Російські загарбники змушують українців на ТОТ Донеччини безоплатно будувати залізничну колію для своїх військових — “Ростов — Іловайськ — Гранітне — Маріуполь”.

Головні тези:

  • Російські загарбники використовують примусову працю українців на окупованій території для будівництва залізниці.
  • Українці, затримані за найменші підозри або політичні переконання, стають жертвами примусової праці без оплати.
  • Залізниця від Ростова до Маріуполя будується росіянами лише для прискорення доставки військової техніки на фронт.

Росія використовує українців з ТОТ як безкоштовну робочу силу

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

Росіяни будують залізничну гілку Ростов — Іловайськ — Гранітне — Маріуполь, використовуючи примусову працю затриманих українців. Місцевих жителів, затриманих за найменші підозри або "неправильні" погляди, змушують працювати на будівництві безплатно, погрожуючи розправою і репресіями.

Також наголошується, що ворог будує колію лише задля військової логістики: аби росіяни швидко перекидали на фронт техніку й боєприпаси.

Нагадаємо, що 20 лютого стало відомо: росіяни запустили залізничне сполучення Ростов-на-Дону — Маріуполь — Волноваха — Донецьк, аби скоротити шлях доставки військової техніки на фронт.

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