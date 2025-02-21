Россия использует украинцев с ВОТ как бесплатную рабочую силу для строительства железной дороги

Российские захватчики заставляют украинцев на ВОТ Донеччины безвозмездно строить железнодорожный путь для своих военных — "Ростов — Иловайск — Гранитное — Мариуполь".
Главные тезисы
- Российские захватчики используют украинцев на ВОТ для строительства железной дороги в Донбассе без оплаты.
- Украинцы, задержанные за политические убеждения, вынуждены работать бесплатно на строительстве под угрозой репрессий.
- Принудительный труд украинцев ускоряет доставку военной техники на фронт в регионе, нарушая международные нормы.
Россия использует украинцев с ВОТ как бесплатную рабочую силу
Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.
Россияне строят железнодорожную ветвь Ростов — Иловайск — Гранитное — Мариуполь, используя принудительный труд задержанных украинцев. Местных жителей, задержанных за малейшие подозрения или "неправильные" взгляды, заставляют работать на строительстве бесплатно, угрожая расправой и репрессиями.
Также отмечается, что враг строит путь только для военной логистики: чтобы россияне быстро опрокидывали на фронт технику и боеприпасы.
Напомним, что 20 февраля стало известно: россияне запустили железнодорожное сообщение Ростов-на-Дону — Мариуполь — Волноваха — Донецк, чтобы сократить путь доставки военной техники на фронт.
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