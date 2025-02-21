Россия использует украинцев с ВОТ как бесплатную рабочую силу для строительства железной дороги

Российские захватчики заставляют украинцев на ВОТ Донеччины безвозмездно строить железнодорожный путь для своих военных — "Ростов — Иловайск — Гранитное — Мариуполь".

Россия использует украинцев с ВОТ как бесплатную рабочую силу

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

Россияне строят железнодорожную ветвь Ростов — Иловайск — Гранитное — Мариуполь, используя принудительный труд задержанных украинцев. Местных жителей, задержанных за малейшие подозрения или "неправильные" взгляды, заставляют работать на строительстве бесплатно, угрожая расправой и репрессиями.

Также отмечается, что враг строит путь только для военной логистики: чтобы россияне быстро опрокидывали на фронт технику и боеприпасы.