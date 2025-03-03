Крах близко. У ЦПД заявили о кризисе российской компании-монополиста "РЖД"
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Экономика
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Крах близко. У ЦПД заявили о кризисе российской компании-монополиста "РЖД"

ЦПД
РЖД
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Российская железнодорожная компания-монополист «РЖД» отчитывается об уменьшении объемов перевозок грузов в феврале на 9,3% по сравнению с февралем прошлого года. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Главные тезисы

  • Объемы перевозок грузов РЖД снизились на 9,3% в феврале, что свидетельствует об ухудшении экономической ситуации компании.
  • Сокращенное финансирование проектов развития железнодорожной инфраструктуры из-за войны может привести к дальнейшему ухудшению положения РЖД.
  • Увеличение санкций привело к отрыву России от внешних рынков сбыта, что сказалось на объемах перевозок и стабильности компании.

"РЖД" приближается к краху

Существеннее всего обвалились объемы перевозки зерна (28,7%), стройматериалов (26%), черных металлов (13,1%) и нефти (4,9%).

После начала полномасштабного вторжения в Украину и введения западных санкций РФ оказалась отрезанной от значительной части внешних рынков сбыта. Падение объемов железнодорожных перевозок явилось прямым следствием войны.

Это свидетельствует о постепенном «проседании» российской экономики и является одним из предвестников экономического кризиса. Впоследствии «железнодорожная» статистика обязательно отразится на показателях доходов в бюджет РФ.

Ранее ЦПИ также сообщал, что «РЖД» вынуждена сокращать финансирование масштабных проектов развития железнодорожной инфраструктуры из-за войны войны.

Также сообщалось о массовых сокращениях на одном из ключевых российских машиностроительных заводов, обслуживаемом российскими железными дорогами.

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