Российская железнодорожная компания-монополист «РЖД» отчитывается об уменьшении объемов перевозок грузов в феврале на 9,3% по сравнению с февралем прошлого года. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
Главные тезисы
- Объемы перевозок грузов РЖД снизились на 9,3% в феврале, что свидетельствует об ухудшении экономической ситуации компании.
- Сокращенное финансирование проектов развития железнодорожной инфраструктуры из-за войны может привести к дальнейшему ухудшению положения РЖД.
- Увеличение санкций привело к отрыву России от внешних рынков сбыта, что сказалось на объемах перевозок и стабильности компании.
"РЖД" приближается к краху
Существеннее всего обвалились объемы перевозки зерна (28,7%), стройматериалов (26%), черных металлов (13,1%) и нефти (4,9%).
Это свидетельствует о постепенном «проседании» российской экономики и является одним из предвестников экономического кризиса. Впоследствии «железнодорожная» статистика обязательно отразится на показателях доходов в бюджет РФ.
Ранее ЦПИ также сообщал, что «РЖД» вынуждена сокращать финансирование масштабных проектов развития железнодорожной инфраструктуры из-за войны войны.
Также сообщалось о массовых сокращениях на одном из ключевых российских машиностроительных заводов, обслуживаемом российскими железными дорогами.
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