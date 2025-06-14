Банкротство близко. Российская железная дорога находится в шаге от катастрофы
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Экономика
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Банкротство близко. Российская железная дорога находится в шаге от катастрофы

Служба внешней разведки Украины
РЖД
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Уровень загруженности «Российской железной дороги» (РЖД) падает уже 20 месяцев подряд, компания находится на грани банкротства.

Главные тезисы

  • Уровень загруженности Российской железной дороги падает уже 20 месяцев подряд, что приводит к серьезным финансовым проблемам.
  • Дефицит персонала, старые профсоюзы и недостаток инвестиций ускоряют кризис на железной дороге, угрожая банкротством компании.
  • Износ подвижного состава требует крупных инвестиций, но компании не хватает средств на обновление парка спустя 20 лет.

Российской железной дороге "светит" банкротство

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

В прошлом году спад достиг 4%, за первые пять месяцев этого года превысил 7%. На путях простаивает 300 тысяч пустых вагонов — почти 20% всего парка.

Персоналу в РЖД, согласно данным разведки, хронически не хватает: из-за мобилизации, эмиграции и отсутствия трудовых мигрантов недоукомплектованы тысячи локомотивных бригад. Не хватает 2,5 тысяч машинистов и около трех тысяч других работников.

Износ подвижного состава усугубляет кризис: 10 из 20 тысяч локомотивов нуждаются в замене. Чтобы обновить парк до 2035 года, компании придется ежегодно тратить по 3-3,5 млрд. долларов, но средств на это нет.

На фоне проблем РЖД сокращает инфраструктурные проекты.

Бюджет расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей урезали на две трети, развитие маршрутов в европейские порты заморожено.

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