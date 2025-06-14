Уровень загруженности «Российской железной дороги» (РЖД) падает уже 20 месяцев подряд, компания находится на грани банкротства.
Главные тезисы
- Уровень загруженности Российской железной дороги падает уже 20 месяцев подряд, что приводит к серьезным финансовым проблемам.
- Дефицит персонала, старые профсоюзы и недостаток инвестиций ускоряют кризис на железной дороге, угрожая банкротством компании.
- Износ подвижного состава требует крупных инвестиций, но компании не хватает средств на обновление парка спустя 20 лет.
Российской железной дороге "светит" банкротство
Об этом сообщает Служба внешней разведки.
В прошлом году спад достиг 4%, за первые пять месяцев этого года превысил 7%. На путях простаивает 300 тысяч пустых вагонов — почти 20% всего парка.
Персоналу в РЖД, согласно данным разведки, хронически не хватает: из-за мобилизации, эмиграции и отсутствия трудовых мигрантов недоукомплектованы тысячи локомотивных бригад. Не хватает 2,5 тысяч машинистов и около трех тысяч других работников.
На фоне проблем РЖД сокращает инфраструктурные проекты.
Бюджет расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей урезали на две трети, развитие маршрутов в европейские порты заморожено.
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