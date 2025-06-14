Российской железной дороге "светит" банкротство

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

В прошлом году спад достиг 4%, за первые пять месяцев этого года превысил 7%. На путях простаивает 300 тысяч пустых вагонов — почти 20% всего парка.

Персоналу в РЖД, согласно данным разведки, хронически не хватает: из-за мобилизации, эмиграции и отсутствия трудовых мигрантов недоукомплектованы тысячи локомотивных бригад. Не хватает 2,5 тысяч машинистов и около трех тысяч других работников.

Износ подвижного состава усугубляет кризис: 10 из 20 тысяч локомотивов нуждаются в замене. Чтобы обновить парк до 2035 года, компании придется ежегодно тратить по 3-3,5 млрд. долларов, но средств на это нет. Поделиться

На фоне проблем РЖД сокращает инфраструктурные проекты.