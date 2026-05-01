Бджоли вміють рахувати — науковці отримали неочікувані результати дослідження

Протягом десятиліть ідея про те, що комаха може розуміти числа, сприймалася вкрай скептично. Однак нове дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, чітко дало зрозуміти, що бджоли дійсно мають здатність до рахунку.
Головні тези:
- Недавне дослідження показало, що бджоли дійсно мають здатність до рахунку, використовуючи новий підхід, заснований на біології цих комах.
- Результати дослідження вказують на те, що бджоли реагують на кількість елементів у сцені, а не лише на прості візуальні сигнали, як це раніше вважалося.
Вчені довели, що бджоли вміють рахувати
Як пише indiandefencereview.com, протягом багатьох років дослідники сперечалися про те, чи дійсно бджоли рахують, чи просто реагують на візуальні патерни, що імітують числові відмінності.
Побоювання полягали в тому, що бджоли могли вибирати зображення, ґрунтуючись на візуальній щільності, складності країв або загальній "насиченості", а не на розпізнаванні самої кількості.
Дослідники використали новий підхід, заснований на біології бджіл. Замість аналізу зображень так, як їх сприймають люди, вони застосували математичну модель, яка імітує просторову роздільну здатність зору медоносної бджоли. Це дозволило їм реконструювати, як візуальні стимули насправді виглядали б для комах.
Цей зсув у перспективі значно послаблює аргумент про те, що бджоли покладаються виключно на прості візуальні сигнали. Навпаки, він вказує на більш складне пояснення: бджоли реагують на кількість елементів у сцені.
Отримані результати підтверджують ідею про те, що чутливість до кількості у бджіл — це не ілюзія, створена недосконалим дизайном експерименту, а реальна когнітивна здатність.
Наслідки цього дослідження виходять далеко за межі бджіл. Якщо такий маленький мозок, що містить менше мільйона нейронів, може обробляти числову інформацію, це ставить під сумнів припущення про складність, необхідну для абстрактного пізнання.
Традиційно числові здібності асоціювалися з більшими мозками, такими як у приматів, птахів і деяких морських ссавців. Тепер до цього списку приєдналися й бджоли.
