Бджоли вміють рахувати — науковці отримали неочікувані результати дослідження

Протягом десятиліть ідея про те, що комаха може розуміти числа, сприймалася вкрай скептично. Однак нове дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, чітко дало зрозуміти, що бджоли дійсно мають здатність до рахунку.

Вчені довели, що бджоли вміють рахувати

Як пише indiandefencereview.com, протягом багатьох років дослідники сперечалися про те, чи дійсно бджоли рахують, чи просто реагують на візуальні патерни, що імітують числові відмінності.

Побоювання полягали в тому, що бджоли могли вибирати зображення, ґрунтуючись на візуальній щільності, складності країв або загальній "насиченості", а не на розпізнаванні самої кількості.

Дослідники використали новий підхід, заснований на біології бджіл. Замість аналізу зображень так, як їх сприймають люди, вони застосували математичну модель, яка імітує просторову роздільну здатність зору медоносної бджоли. Це дозволило їм реконструювати, як візуальні стимули насправді виглядали б для комах.

Результати виявилися вражаючими. Зображення, які раніше здавалися складнішими для людського ока, не завжди сприймалися так само бджолами. Більше того, у ході цього нового аналізу ймовірний зв'язок між кількістю об'єктів на зображенні та його візуальною складністю почав руйнуватися. Те, що здавалося зручним "скороченням шляху" — вибір "більш насиченого" зображення — можливо, взагалі не було доступним бджолам.

Цей зсув у перспективі значно послаблює аргумент про те, що бджоли покладаються виключно на прості візуальні сигнали. Навпаки, він вказує на більш складне пояснення: бджоли реагують на кількість елементів у сцені.

Отримані результати підтверджують ідею про те, що чутливість до кількості у бджіл — це не ілюзія, створена недосконалим дизайном експерименту, а реальна когнітивна здатність.

Наслідки цього дослідження виходять далеко за межі бджіл. Якщо такий маленький мозок, що містить менше мільйона нейронів, може обробляти числову інформацію, це ставить під сумнів припущення про складність, необхідну для абстрактного пізнання.