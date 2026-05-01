Пчелы умеют считать — ученые получили неожиданные результаты исследования

В течение десятилетий мысль о том, что насекомое может осознавать числа, воспринималась очень скептически. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, ясно дало понять, что пчелы действительно обладают способностью к счету.

Ученые доказали, что пчелы умеют считать

Как пишет indiandefencereview.com, в течение многих лет исследователи спорили о том, действительно ли пчелы считают, или просто реагируют на визуальные паттерны, имитирующие численные отличия.

Опасения заключались в том, что пчелы могли выбирать изображения, основываясь на визуальной плотности, сложности краев или общей "насыщенности", а не на распознавании самого количества.

Исследователи использовали новый подход, основанный на биологии пчел. Вместо анализа изображений так, как их воспринимают люди, они применили математическую модель, имитирующую пространственное разрешение зрения медоносной пчелы. Это позволило им реконструировать, как визуальные стимулы действительно выглядели бы для насекомых.

Результаты оказались поразительными. Изображения, которые раньше казались более сложными для человеческого глаза, не всегда воспринимались так же пчелами. Более того, в ходе этого нового анализа вероятная связь между количеством объектов на изображении и их визуальной сложностью начала разрушаться. То, что казалось удобным "сокращением пути" — выбор "более насыщенного" изображения — возможно, вообще не было доступным пчелам.

Это смещение в перспективе значительно ослабляет аргумент о том, что пчелы полагаются исключительно на простые визуальные сигналы. Напротив, он указывает на более сложное объяснение: пчелы реагируют на количество элементов сцены.

Полученные результаты подтверждают идею о том, что чувствительность к количеству пчел — это не иллюзия, созданная несовершенным дизайном эксперимента, а реальная когнитивная способность.

Последствия этого исследования выходят далеко за пределы пчел. Если такой маленький мозг, содержащий менее миллиона нейронов, может обрабатывать числовую информацию, это подвергает сомнению предположение о сложности, необходимой для абстрактного познания.