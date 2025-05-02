Бельгія конфіскує 3 млрд євро заморожених коштів РФ — хто їх отримає

Бельгійська фінансова компанія Euroclear планує конфіскувати та перерозподілити близько 3 мільярдів євро заморожених російських коштів після того, як Москва захопила гроші інвесторів у Росії.

Бельгійська Euroclear конфіскує 3 млрд заморожених активів РФ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на відповідні документи та людей, обізнаних з цим питанням.

Гроші будуть використані для компенсації західним інвесторам після того, як Москва конфіскувала готівку, що зберігалася в Росії в останні місяці, заявили три обізнані особи.

Euroclear перерозподілить 3 млрд євро з пулу в 10 млрд євро готівки, що належить російським юридичним та фізичним особам, які потрапили під санкції Європейського Союзу після вторгнення РФ в Україну в 2022 році, повідомили двоє з цих осіб.

Цей крок знаменує новий рівень тиску з боку Європи.

У минулому Захід організовував кредити та виплати Україні з відсотків за замороженими російськими активами, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін цинічно назвав крадіжкою.

Запланована виплата Бельгії була викликана розпорядженням російського уряду про конфіскацію мільярдів у західних інвесторів минулого року. Euroclear зазнавав тиску з боку міжнародних інвесторів з вимогою вивільнити гроші. Reuters не вдалося встановити, хто саме отримає вигоду від виплати. Поширити

За інформацією джерел агенції, у березні Euroclear отримала дозвіл від Бельгії на здійснення виплат.

Euroclear повідомила клієнтам про майбутні виплати в інформаційному документі від 1 квітня, який переглянуло агентство Reuters.

Ми отримали дозвіл від нашого компетентного органу розморозити суми компенсації та надати їх нашим учасникам.

Reuters не вдалося встановити особу російських власників, чиї активи конфісковані.

Виплати західним інвесторам не торкнуться понад 200 млрд євро резервів російського центрального банку, які були заморожені в ЄС, заявили два джерела.

Однак це зменшить запаси російських активів, що включають готівку, акції та облігації, які майже повністю зберігаються в Euroclear і дають блоку важелі впливу на Москву. Дехто сподівався, що заморожені російські активи можна буде використати для відбудови України. Поширити

Західні інвестори мають в Росії активи на десятки мільярдів, від конфіскованих заводів до готівки.

Euroclear володіє левовою часткою санкціонованих російських активів в Європі — понад 180 мільярдів євро.

Повернення цих грошей є важливим для Москви і стало причиною близько 100 судових позовів проти Euroclear, сказав один зі співрозмовників.