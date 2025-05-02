Бельгия конфискует 3 млрд евро замороженных средств РФ — кто их получит

Бельгийская финансовая компания Euroclear планирует конфисковать и перераспределить около 3 миллиардов евро замороженных российских средств после того, как Москва захватила деньги инвесторов в России.
Главные тезисы
- Бельгийская компания Euroclear планирует конфисковать и перераспределить около 3 млрд евро замороженных российских средств после конфискации денег инвесторов Москвой.
- Решение о конфискации средств в Бельгии стало новым уровнем давления со стороны Европы на Россию, влияя на экономическую ситуацию и мировые финансовые рынки.
- Euroclear перераспределит 3 млрд евро из пула в 10 млрд евро наличности, принадлежащей российским юридическим и физическим лицам, нарушившим санкции ЕС после вторжения в Украину.
Бельгийская Euroclear конфискует 3 млрд замороженных активов РФ
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующие документы и людей, осведомленных по этому вопросу.
Деньги будут использованы для компенсации западным инвесторам после того, как Москва конфисковала наличные деньги, хранившиеся в России в последние месяцы, заявили три осведомленных лица.
Euroclear перераспределит 3 млрд евро из пула в 10 млрд евро наличности, принадлежащей российским юридическим и физическим лицам, попавшим под санкции Европейского Союза после вторжения РФ в Украину в 2022 году, сообщили двое из этих лиц.
Этот шаг знаменует новый уровень давления со стороны Европы.
В прошлом Запад организовывал кредиты и выплаты Украине с процентов по замороженным российским активам, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин цинично назвал воровством.
По информации источников агентства, в марте Euroclear получила разрешение от Бельгии на выплаты.
Euroclear сообщила клиентам о предстоящих выплатах в информационном документе от 1 апреля, пересмотренном агентством Reuters.
Мы получили разрешение от нашего компетентного органа разморозить суммы компенсации и предоставить их нашим участникам.
Reuters не удалось установить личность российских владельцев, чьи активы конфискованы.
Выплаты западным инвесторам не коснутся более 200 млрд евро резервов российского центрального банка, замороженных в ЕС, заявили два источника.
Западные инвесторы имеют в России активы на десятки миллиардов, от конфискованных заводов до наличных денег.
Euroclear владеет львиной долей санкционированных российских активов в Европе — более 180 миллиардов евро.
Возвращение этих денег важно для Москвы и стало причиной около 100 судебных исков против Euroclear, сказал один из собеседников.
В прошлом году Москва предупредила, что примет ответные меры, если ее замороженные активы будут конфискованы и использованы для Украины, и в начале этого года внесла изменения в законодательство, позволяющие ей это сделать.
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