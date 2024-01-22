Бельгія планує надати Україні 611 млн євро військової допомоги — Умєров

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер заявила, що у 2024 році Бельгія планує надати Україні 611 млн євро військової допомоги та підтримуватиме модернізацію ЗСУ.
Бельгія допоможе військовій сфері України
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з бельгійською колегою Людивін Дедондер, під час якої очільники відомств обговорили останні події на фронті та перспективи оборонної співпраці між країнами.
Про це повідомив Умєров у Facebook.
Дедондер заявила колезі, що цього року Бельгія планує надати 611 млн євро військової допомоги та має довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію наших сил оборони.
Бельгійська міністерка оборони Людивін Дедондер повідомила, коли Бельгія передасть Україні винищувачі F-16: це станеться у 2025 році
За її словами, Бельгія у межах додаткової допомоги у 2025 році передасть Україні кілька винищувачів-бомбардувальників F-16. Точна кількість наданих літаків залежатиме від "нарощування наших нових можливостей F-35".
Крім того, країна готуватиме українських пілотів та запропонує взяти на себе технічне обслуговування всього парку F-16 коаліції.
Міністерка вказала, що бельгійці тренуватимуть українців у Бельгії, Данії та, можливо, ще в одній з країн Європейського Союзу. Навчання на українській території наразі не розглядають.
Що відомо про навчання на F-16
Два бельгійські літаки F-16B розмістять на данській авіабазі Скидструп з березня по вересень, протягом двох періодів по вісім тижнів.
Навчання включатиме підготовку не лише пілотів, але й українських інженерів і планувальників місій.
Ця тренувальна місія є частиною «коаліції F-16», до якої долучилися 13 країн, зокрема Бельгія, під керівництвом Данії, Нідерландів і США.
Раніше про відправку своїх винищувачів до Данії для навчання українських пілотів заявила Норвегія. Норвезькі військово-повітряні сили замінили свої власні F-16 новими F-35.
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