Бельгія планує надати Україні 611 млн євро військової допомоги — Умєров

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер заявила, що у 2024 році Бельгія планує надати Україні 611 млн євро військової допомоги та підтримуватиме модернізацію ЗСУ.

Бельгія допоможе військовій сфері України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з бельгійською колегою Людивін Дедондер, під час якої очільники відомств обговорили останні події на фронті та перспективи оборонної співпраці між країнами.

Про це повідомив Умєров у Facebook.

Дедондер заявила колезі, що цього року Бельгія планує надати 611 млн євро військової допомоги та має довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію наших сил оборони.

Вдячний Бельгії за участь в коаліції військово-повітряних сил, зокрема в програмі підготовки пілотів. Високо ціную непохитну підтримку Бельгійських партнерів, – наголосив Умєров. Поширити

Бельгійська міністерка оборони Людивін Дедондер повідомила, коли Бельгія передасть Україні винищувачі F-16: це станеться у 2025 році

За її словами, Бельгія у межах додаткової допомоги у 2025 році передасть Україні кілька винищувачів-бомбардувальників F-16. Точна кількість наданих літаків залежатиме від "нарощування наших нових можливостей F-35".

Крім того, країна готуватиме українських пілотів та запропонує взяти на себе технічне обслуговування всього парку F-16 коаліції.

Міністерка вказала, що бельгійці тренуватимуть українців у Бельгії, Данії та, можливо, ще в одній з країн Європейського Союзу. Навчання на українській території наразі не розглядають.

Ми перебуваємо в процесі надання допомоги Україні в модернізації її збройних сил. І я думаю, що те, що ми тут пропонуємо, є фундаментальним і набагато кращим, ніж просто оголосити про відправку кількох літаків F-16, – додала Дедондер. Поширити

Що відомо про навчання на F-16

Два бельгійські літаки F-16B розмістять на данській авіабазі Скидструп з березня по вересень, протягом двох періодів по вісім тижнів.

Навчання включатиме підготовку не лише пілотів, але й українських інженерів і планувальників місій.

Ця тренувальна місія є частиною «коаліції F-16», до якої долучилися 13 країн, зокрема Бельгія, під керівництвом Данії, Нідерландів і США.

Раніше про відправку своїх винищувачів до Данії для навчання українських пілотів заявила Норвегія. Норвезькі військово-повітряні сили замінили свої власні F-16 новими F-35.