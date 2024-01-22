Бельгия планирует предоставить Украине 611 млн евро военной помощи — Умеров

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что в 2024 году Бельгия планирует предоставить Украине 611 млн евро военной помощи и будет поддерживать модернизацию ВСУ.

Бельгия поможет Украине в военной сфере

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с бельгийской коллегой Людивин Дедондер, во время которого главы ведомств обсудили последние события на фронте и перспективы оборонного сотрудничества между странами.

Об этом сообщил Умеров в Facebook.

Дедондер заявила коллеге, что в этом году Бельгия планирует предоставить 611 млн. евро военной помощи и имеет долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию наших сил обороны.

Благодарен Бельгии за участие в коалиции военно-воздушных сил, в частности, в программе подготовки пилотов. Высоко ценю непоколебимую поддержку Бельгийских партнеров, – подчеркнул Умеров. Поделиться

Бельгийское министерство обороны Людивин Дедондер сообщило, когда Бельгия передаст Украине истребители F-16: это произойдет в 2025 году

По ее словам, Бельгия в рамках дополнительной помощи в 2025 году передаст Украине несколько истребителей-бомбардировщиков F-16. Точное количество предоставленных самолетов будет зависеть от "наращивания наших новых возможностей F-35".

Кроме того, страна будет готовить украинских пилотов и предложит техническое обслуживание всего парка F-16 коалиции.

Министр указала, что бельгийцы будут тренировать украинцев в Бельгии, Дании и, возможно, еще в одной из стран Европейского Союза. Обучение на украинской территории пока не рассматривается.

Мы находимся в процессе предоставления помощи Украине в модернизации ее вооруженных сил. И я думаю, что то, что мы здесь предлагаем, является фундаментальным и гораздо лучше, чем просто объявить об отправке нескольких самолетов F-16, – добавила Дедондер. Поделиться

Что известно об обучении на F-16

Два бельгийских самолета F-16B разместят на датской авиабазе Скидструп с марта по сентябрь, в течение двух периодов по восемь недель.

Учеба будет включать подготовку не только пилотов, но и украинских инженеров и планировщиков миссий.

Эта тренировочная миссия является частью «коалиции F-16», к которой присоединились 13 стран, в том числе Бельгия, под руководством Дании, Нидерландов и США.

Ранее об отправке своих истребителей в Данию для учения украинских пилотов заявила Норвегия. Норвежские военно-воздушные силы заменили свои собственные F-16 новыми F-35.