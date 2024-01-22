Бельгия планирует предоставить Украине 611 млн евро военной помощи — Умеров

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что в 2024 году Бельгия планирует предоставить Украине 611 млн евро военной помощи и будет поддерживать модернизацию ВСУ.
Бельгия поможет Украине в военной сфере
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с бельгийской коллегой Людивин Дедондер, во время которого главы ведомств обсудили последние события на фронте и перспективы оборонного сотрудничества между странами.
Об этом сообщил Умеров в Facebook.
Дедондер заявила коллеге, что в этом году Бельгия планирует предоставить 611 млн. евро военной помощи и имеет долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию наших сил обороны.
Бельгийское министерство обороны Людивин Дедондер сообщило, когда Бельгия передаст Украине истребители F-16: это произойдет в 2025 году
По ее словам, Бельгия в рамках дополнительной помощи в 2025 году передаст Украине несколько истребителей-бомбардировщиков F-16. Точное количество предоставленных самолетов будет зависеть от "наращивания наших новых возможностей F-35".
Кроме того, страна будет готовить украинских пилотов и предложит техническое обслуживание всего парка F-16 коалиции.
Министр указала, что бельгийцы будут тренировать украинцев в Бельгии, Дании и, возможно, еще в одной из стран Европейского Союза. Обучение на украинской территории пока не рассматривается.
Что известно об обучении на F-16
Два бельгийских самолета F-16B разместят на датской авиабазе Скидструп с марта по сентябрь, в течение двух периодов по восемь недель.
Учеба будет включать подготовку не только пилотов, но и украинских инженеров и планировщиков миссий.
Эта тренировочная миссия является частью «коалиции F-16», к которой присоединились 13 стран, в том числе Бельгия, под руководством Дании, Нидерландов и США.
Ранее об отправке своих истребителей в Данию для учения украинских пилотов заявила Норвегия. Норвежские военно-воздушные силы заменили свои собственные F-16 новыми F-35.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-