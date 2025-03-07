Бен Аффлек хоче возз'єднатися з ексдружиною — як відреагувала Джей Ло

Нещодавно у мережі почали ширитися чутки про те, що голлівудський актор Бен Аффлек возз'єднався з матір'ю своїх дітей Дженніфер Гарнер. Попри те, що конкретних доказів немає, достеменно відомо, що вони дуже багато часу проводять разом. Це стало неприємною несподіванкою для колишньої обраниці Аффлека — Дженніфер Лопес.

Лопес прикро вражена діями Аффлека

За словами інсайдерів, Джей ЛО витратила дуже багато часу на підтримку Бена в його труднощах.

Окрім того, вона пережила вкрай складний період після їхнього офіційного розлучення.

Те, як швидко він почав проводити більше часу з Гарнер, посилило її побоювання з приводу його стосунків із нею, коли вони були одружені, — заявило одне з анонімних джерел. Поширити

Що важливо розуміти, ще перебуваючи в шлюбі, Лопес ревнувала Аффлека до його колишньої дружини.

А зараз їхні спільні світлини, на яких вони дуже щасливі, тільки підливають масла у вогонь.

Цікаво, що їхній спільний час проводження злить не лише Лопес, а й обранця Гарнер, адже він до кінця не розуміє, що відбувається і чому Бен не може дати спокій його коханій жінці. Поширити

Інсайдери з оточення Дженніфер Гарнер стверджують, що Аффлек справді хоче з нею возз'єднатися, проте вона не згодна на цю пропозицію.