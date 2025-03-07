Бен Аффлек хоче возз'єднатися з ексдружиною — як відреагувала Джей Ло

Нещодавно у мережі почали ширитися чутки про те, що голлівудський актор Бен Аффлек возз'єднався з матір'ю своїх дітей Дженніфер Гарнер. Попри те, що конкретних доказів немає, достеменно відомо, що вони дуже багато часу проводять разом. Це стало неприємною несподіванкою для колишньої обраниці Аффлека — Дженніфер Лопес.
Головні тези:
- Джей Ло шокована діями Бена Аффлека, який швидко почав проводити більше часу зі своєю ексдружиною.
- Відомо, що Бен Аффлек хоче возз'єднатися з Дженніфер Гарнер, однак вона проти.
Лопес прикро вражена діями Аффлека
За словами інсайдерів, Джей ЛО витратила дуже багато часу на підтримку Бена в його труднощах.
Окрім того, вона пережила вкрай складний період після їхнього офіційного розлучення.
Що важливо розуміти, ще перебуваючи в шлюбі, Лопес ревнувала Аффлека до його колишньої дружини.
А зараз їхні спільні світлини, на яких вони дуже щасливі, тільки підливають масла у вогонь.
Інсайдери з оточення Дженніфер Гарнер стверджують, що Аффлек справді хоче з нею возз'єднатися, проте вона не згодна на цю пропозицію.
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