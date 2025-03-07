Бен Аффлек хочет воссоединиться с бывшей женой — как отреагировала Джей Ло

Недавно в сети начали распространяться слухи о том, что голливудский актер Бен Аффлек воссоединился с матерью своих детей Дженнифер Гарнер. Несмотря на то, что конкретных доказательств нет, доподлинно известно, что они очень много времени проводят вместе. Это стало неприятной неожиданностью для бывшей избранницы Аффлека – Дженнифер Лопес.
Главные тезисы
- Джей Ло в шоке от действий Бена Аффлека, который быстро начал проводить больше времени со своей экс-женой.
- Известно, что Бен Аффлек хочет воссоединиться с Дженнифером Гарнер, однако она против.
Лопес поражена действиями Аффлека
По словам инсайдеров, Джей Ло потратила очень много времени на поддержку Бена, когда у него были тяжелые времена.
Кроме того, она пережила очень сложный период после их официального развода.
Что важно понимать, еще состоя в браке, Лопес ревновала Аффлека к его бывшей жене.
А сейчас их общие фотографии, на которых они очень счастливы, только подливают масла в огонь.
Инсайдеры из окружения Дженнифер Гарнер утверждают, что Аффлек действительно хочет с ней воссоединиться, однако она не согласна на это предложение.
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