Бен Аффлек хочет воссоединиться с бывшей женой — как отреагировала Джей Ло

Недавно в сети начали распространяться слухи о том, что голливудский актер Бен Аффлек воссоединился с матерью своих детей Дженнифер Гарнер. Несмотря на то, что конкретных доказательств нет, доподлинно известно, что они очень много времени проводят вместе. Это стало неприятной неожиданностью для бывшей избранницы Аффлека – Дженнифер Лопес.

Лопес поражена действиями Аффлека

По словам инсайдеров, Джей Ло потратила очень много времени на поддержку Бена, когда у него были тяжелые времена.

Кроме того, она пережила очень сложный период после их официального развода.

То, как быстро он начал проводить больше времени с Гарнер, усилило ее опасения по поводу его отношений с ней, когда они были замужем, — заявил один из анонимных источников. Поделиться

Что важно понимать, еще состоя в браке, Лопес ревновала Аффлека к его бывшей жене.

А сейчас их общие фотографии, на которых они очень счастливы, только подливают масла в огонь.

Интересно, что их совместное времяпроведение волнует не только Лопес, но и избранника Гарнер, ведь он до конца не понимает, что происходит и почему Бен не может оставить в покое его любимую женщину. Поделиться

Инсайдеры из окружения Дженнифер Гарнер утверждают, что Аффлек действительно хочет с ней воссоединиться, однако она не согласна на это предложение.