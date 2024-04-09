Березень 2024 року став унікальним в історії людства — перші подробиці
Категорія
Світ
Дата публікації

Березень 2024 року став унікальним в історії людства — перші подробиці

березень
Джерело:  online.ua

Березень 2024 року офіційно визнано найтеплішим в історії спостережень. Ба більше, це вже десятий поспіль рекордний місяць. 

Березень 2024 року виявився 10-м поспіль найтеплішим місяцем в історії

До такого висновку дійшла Європейська служба з питань змін клімату Copernicus.

Іноземні фахівці звертають увагу на те, що середня температура над поверхнею землі складала 14,14°C.

За їхніми словами, це на 0,73°C вище за середні показники у 1991-2020 роках і на 0,10°C більше за попередній рекорд березня 2016 року.

Окрім того, наголошується, що з цими показниками березень став десятим поспіль місяцем, коли температурні показники вищі, ніж у всі попередні роки ведення спостережень.

Фото: climate.copernicus.eu

Відносно доіндустріальних середніх показників березня 1850-1900 років, березень 2024 року глобально був теплішим на 1,68°C.

Європейська служба з питань змін клімату також наголошує, що безпосередньо у Європі березень 2024 року виявився на 2,12°C теплішим за середні березневі показники 1991-2020 років і став другим найтеплішим в історії, лиш трохи поступившись березню 2014 року.

2023 рік був найтеплішим в історії людства

9 січня 2024 року було офіційно визнано, що 2023 рік став найтеплішим в історії спостережень і показники вже близькі до потепління на 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом.

Цю інформацію також підтвердила Європейська служба з питань змін клімату.

Фахівці звертають увагу на те, що починаючи з червня, у 2023 році фіксувалися "безпрецедентні" температури і у підсумку рік виявився найтеплішим в історії метеорологічних спостережень — з 1850 року, побивши попередні рекорди 2016 року.

Більше по темі

Категорія
Домашні тварини
Дата публікації
Додати до обраного
Спека та домашні тварини — як допомогти улюбленцю
Спека та домашні тварини — як допомогти улюбленцю
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
2024 рік може виявитись спекотнішим за попередній — кліматологи
Спека
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
В ООН б'ють на сполох через стрімке наближення кліматичної катастрофи
Глобальне потепління

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?