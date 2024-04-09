Березень 2024 року став унікальним в історії людства — перші подробиці

Березень 2024 року офіційно визнано найтеплішим в історії спостережень. Ба більше, це вже десятий поспіль рекордний місяць.
Березень 2024 року виявився 10-м поспіль найтеплішим місяцем в історії
До такого висновку дійшла Європейська служба з питань змін клімату Copernicus.
Іноземні фахівці звертають увагу на те, що середня температура над поверхнею землі складала 14,14°C.
За їхніми словами, це на 0,73°C вище за середні показники у 1991-2020 роках і на 0,10°C більше за попередній рекорд березня 2016 року.
Окрім того, наголошується, що з цими показниками березень став десятим поспіль місяцем, коли температурні показники вищі, ніж у всі попередні роки ведення спостережень.
Європейська служба з питань змін клімату також наголошує, що безпосередньо у Європі березень 2024 року виявився на 2,12°C теплішим за середні березневі показники 1991-2020 років і став другим найтеплішим в історії, лиш трохи поступившись березню 2014 року.
2023 рік був найтеплішим в історії людства
9 січня 2024 року було офіційно визнано, що 2023 рік став найтеплішим в історії спостережень і показники вже близькі до потепління на 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом.
Цю інформацію також підтвердила Європейська служба з питань змін клімату.
Фахівці звертають увагу на те, що починаючи з червня, у 2023 році фіксувалися "безпрецедентні" температури і у підсумку рік виявився найтеплішим в історії метеорологічних спостережень — з 1850 року, побивши попередні рекорди 2016 року.
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