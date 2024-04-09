Березень 2024 року став унікальним в історії людства — перші подробиці

Березень 2024 року офіційно визнано найтеплішим в історії спостережень. Ба більше, це вже десятий поспіль рекордний місяць.

Березень 2024 року виявився 10-м поспіль найтеплішим місяцем в історії

До такого висновку дійшла Європейська служба з питань змін клімату Copernicus.

Іноземні фахівці звертають увагу на те, що середня температура над поверхнею землі складала 14,14°C.

За їхніми словами, це на 0,73°C вище за середні показники у 1991-2020 роках і на 0,10°C більше за попередній рекорд березня 2016 року.

Окрім того, наголошується, що з цими показниками березень став десятим поспіль місяцем, коли температурні показники вищі, ніж у всі попередні роки ведення спостережень.

Фото: climate.copernicus.eu

Відносно доіндустріальних середніх показників березня 1850-1900 років, березень 2024 року глобально був теплішим на 1,68°C. Поширити

Європейська служба з питань змін клімату також наголошує, що безпосередньо у Європі березень 2024 року виявився на 2,12°C теплішим за середні березневі показники 1991-2020 років і став другим найтеплішим в історії, лиш трохи поступившись березню 2014 року.

2023 рік був найтеплішим в історії людства

9 січня 2024 року було офіційно визнано, що 2023 рік став найтеплішим в історії спостережень і показники вже близькі до потепління на 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом.

Цю інформацію також підтвердила Європейська служба з питань змін клімату.