Март 2024 года стал уникальным в истории человечества — первые подробности

Март 2024 официально признан самым теплым в истории наблюдений. Более того, это уже десятый рекордный месяц.
Март 2024 года оказался 10-м подряд самым теплым месяцем в истории
К такому выводу пришла Европейская служба по изменению климата Copernicus.
Иностранные специалисты обращают внимание на то, что средняя температура над поверхностью земли составляла 14,14°C.
По их словам, это на 0,73°C выше средних показателей в 1991-2020 годах и на 0,10°C больше предыдущего рекорда марта 2016 года.
Кроме того, сообщается, что с этими показателями март стал десятым месяцем подряд, когда температурные показатели выше, чем во все предыдущие годы ведения наблюдений.
Европейская служба по изменению климата также отмечает, что непосредственно в Европе март 2024 года оказался на 2,12°C теплее средних мартовских показателей 1991-2020 годов и стал вторым самым теплым в истории, лишь немного уступив марту 2014 года.
2023 год был самым теплым в истории человечества
9 января 2024 было официально признано, что 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений и показатели уже близки к потеплению на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом.
Эту информацию также подтвердила Европейская служба по изменению климата.
Специалисты обращают внимание на то, что начиная с июня в 2023 году фиксировались "беспрецедентные" температуры и в итоге год оказался самым теплым в истории метеорологических наблюдений — с 1850 года, побив предыдущие рекорды 2016 года.
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