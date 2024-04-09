Март 2024 года стал уникальным в истории человечества — первые подробности

Март 2024 официально признан самым теплым в истории наблюдений. Более того, это уже десятый рекордный месяц.

Март 2024 года оказался 10-м подряд самым теплым месяцем в истории

К такому выводу пришла Европейская служба по изменению климата Copernicus.

Иностранные специалисты обращают внимание на то, что средняя температура над поверхностью земли составляла 14,14°C.

По их словам, это на 0,73°C выше средних показателей в 1991-2020 годах и на 0,10°C больше предыдущего рекорда марта 2016 года.

Кроме того, сообщается, что с этими показателями март стал десятым месяцем подряд, когда температурные показатели выше, чем во все предыдущие годы ведения наблюдений.

Фото: climate.copernicus.eu

Относительно индустриальных средних показателей марта 1850-1900 годов, март 2024 года глобально был теплее на 1,68°C. Поделиться

Европейская служба по изменению климата также отмечает, что непосредственно в Европе март 2024 года оказался на 2,12°C теплее средних мартовских показателей 1991-2020 годов и стал вторым самым теплым в истории, лишь немного уступив марту 2014 года.

2023 год был самым теплым в истории человечества

9 января 2024 было официально признано, что 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений и показатели уже близки к потеплению на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом.

Эту информацию также подтвердила Европейская служба по изменению климата.