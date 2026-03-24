Березень потішить українців літнім теплом — відео

Друга декада березня в Україні буде набагато теплішою, ніж зазвичай, сонячною, інколи вітряною, проте з майже сухою погодою. Усе це обумовлене антициклонами. Подекуди розігріає аж до літніх +19°.
Головні тези:
- Північно-східний вітер нестиме прохолодне повітря.
- Вдень прогнозується поступове наростання тепла до 11-19°.
Погода в березні буде дуже теплою
Як прогнозує Український гідрометцентр, протягом 24-27 березня атмосферний тиск врешті піде на спад, проте минеться без опадів.
Синоптики попереджають, що лише на південному сході країни місцями пройде невеликий дощ.
Починаючи з 26 березня, у різних куточках країни вночі очікують "плюсову" температуру.
Мешканці української столиці можуть розраховувати на комфортних +16°, а в області місцями сягатиме навіть +19°.
За словами синоптиків, з 24 по 28 березня у Київській області очікують стабільне потепління.
Попри це, вказано, що 24–25 березня вночі можливі невеликі заморозки.
