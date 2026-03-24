Березень потішить українців літнім теплом — відео

Березень потішить українців літнім теплом
Джерело: Укргідрометцентр

Друга декада березня в Україні буде набагато теплішою, ніж зазвичай, сонячною, інколи вітряною, проте з майже сухою погодою. Усе це обумовлене антициклонами. Подекуди розігріає аж до літніх +19°.

  • Північно-східний вітер нестиме прохолодне повітря.
  • Вдень прогнозується поступове наростання тепла до 11-19°.

Як прогнозує Український гідрометцентр, протягом 24-27 березня атмосферний тиск врешті піде на спад, проте минеться без опадів.

Синоптики попереджають, що лише на південному сході країни місцями пройде невеликий дощ.

Починаючи з 26 березня, у різних куточках країни вночі очікують "плюсову" температуру.

Вдень прогнозуємо поступове наростання тепла до +11°...+19°, — наголошують представники Укргідрометцентру.

Мешканці української столиці можуть розраховувати на комфортних +16°, а в області місцями сягатиме навіть +19°.

За словами синоптиків, з 24 по 28 березня у Київській області очікують стабільне потепління.

Попри це, вказано, що 24–25 березня вночі можливі невеликі заморозки.

Вже з 26 березня нічна температура підвищиться і триматиметься в межах +2°…+7°. У денні години тепло відчуватиметься значно сильніше: якщо на початку періоду стовпчики термометрів показуватимуть +11°…+16°, то наприкінці тижня повітря прогріється до +14°…+19°.

Більше по темі

Світ
У Бразилії вирубали 13 км заповідного лісу — будуватимуть дорогу до кліматичного саміту
Ліс
"Гравітаційна діра" під Антарктидою змінила клімат Землі мільйони років тому
Антарктида
Як врожайність і клімат впливають на ціни олійних культур
