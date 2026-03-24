Март порадует украинцев летним теплом

Вторая декада марта в Украине будет намного теплее, чем обычно, солнечной, иногда ветреной, однако с почти сухой погодой. Всё это обусловлено антициклонами. Кое-где разогреет до летних +19°.

Как прогнозирует Украинский гидрометцентр, в течение 24-27 марта атмосферное давление наконец пойдет на убыль.

Синоптики предупреждают, что только на юго-востоке страны пройдет небольшой дождь.

Начиная с 26 марта, в разных уголках страны ночью ожидают "плюсовую" температуру.

Днем прогнозируем постепенное нарастание тепла до +11°...+19°, — отмечают представители Укргидрометцентра.

Жители украинской столицы могут рассчитывать на комфортные +16°, а в области местами будет достигать даже +19°.

По словам синоптиков, с 24 по 28 марта в Киевской области ожидается стабильное потепление.

Несмотря на это, указано, что 24-25 марта ночью возможны небольшие заморозки.