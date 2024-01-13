На Кубані знову знайшли рештки російської ракети — відео

У Краснодарському краї РФ регулярно знаходять частини російських ракет, які призначалися для атаки по Україні. Цього разу уламки смертоносної зброї знайдено біля станиці Атаманської.

На Кубані знайшли рештки російської ракети, що летіла в Україну

У Краснодарському краї Російської Федерації знову “несподівана” знахідка – уламки ракети виробництва РФ, яка призначалася для атаки по мирним населеним пунктам України.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Так, 13 січня на в'їзді до станиці Атаманської Краснодарського краю місцевий житель знайшов ракету, що впала.

Міноборони країни-агресорки ситуацію не коментує. Однак у російської армії регулярно падають снаряди, які не долітають до України.

Краснодарський оперштаб назвав ракету "фрагментами невстановленого пристрою". Частину траси перекрито.

Нічна “бавовна” у Новоросійську: шо відомо

4 січня гучно було у Новоросійську. Росіяни заявляють, що їх протиповітряна оборону збила ракету ЗСУ над містом.

Кажуть, стріляли українською ракетою, але поки незрозуміло, збили чи вона потрапила в ціль, – йдеться у повідомленні. Поширити

Між тим в мережі повідомляють про роботу ППО та вибухи в Новоросійську через нібито ракетний удар.

На Новоросійськ ракетна атака. Вибухи. Працює ППО, – пишуть місцеві пабліки. Поширити

Представники влади Краснодарського краю та Новоросійська зокрема поки ніяк не коментують нічну "бавовну" у місті.